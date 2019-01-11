Минфин сообщил о снижении объема ФНБ в декабре

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 января снизился на 11,6% по сравнению с 1 декабря 2018 года и составил 4,036 трлн рублей, следует из материалов на сайте Минфина

«По состоянию на 1 января 2019 г. объем ФНБ составил 4 036 047,6 млн рублей, что эквивалентно $58 097,2 млн», — говорится в сообщении.

Минфин отмечает, что в декабре часть средств ФНБ в сумме $4,388 млрд, €3 859,1 млрд и £771 млн была реализована за 648,2 млрд рублей для обеспечения сбалансированности бюджета ПФР . Вырученные средства были зачислены на счет по учету средств федерального бюджета.

По состоянию на 1 января 2019 года на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено $15,262 млрд, €13,412 млрд и £2,602 млрд На депозитах в ВЭБе находилось 581,2 млрд рублей.

Ранее Минфин сообщал, что в ноябре объем ФНБ снизился на 8,1% по сравнению и составил 4,568 трлн рублей.