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Минфин сообщил о снижении объема ФНБ в декабре 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 января снизился на 11,6% по сравнению с 1 декабря 2018 года и составил 4,036 трлн рублей, следует из материалов на сайте Минфина.
«По состоянию на 1 января 2019 г. объем ФНБ составил 4 036 047,6 млн рублей, что эквивалентно $58 097,2 млн», — говорится в сообщении.
Минфин отмечает, что в декабре часть средств ФНБ в сумме $4,388 млрд, €3 859,1 млрд и £771 млн была реализована за 648,2 млрд рублей для обеспечения сбалансированности бюджета ПФР. Вырученные средства были зачислены на счет по учету средств федерального бюджета.
По состоянию на 1 января 2019 года на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено $15,262 млрд, €13,412 млрд и £2,602 млрд На депозитах в ВЭБе находилось 581,2 млрд рублей.
Ранее Минфин сообщал, что в ноябре объем ФНБ снизился на 8,1% по сравнению и составил 4,568 трлн рублей.
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Экономика , Пенсионный фонд РФ , ВЭБ , Минфин , Центральный банк России , Фонд национального благосостояния
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