Экономисты опасаются рецессии в США. Риски выросли до максимума за 6 лет

Экономисты все больше опасаются наступления рецессии в США. Риск реализации такого сценария сейчас достиг максимума за 6 лет. Причин тому предостаточно: угроза дальнейшего обвала на финансовых рынках, торговая война с Китаем, а также последствия длительного шатдауна.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg на прошлой неделе, оценивают вероятность рецессии в США в ближайшие 12 месяцев в 25%, в декабре средний показатель составил 20%.

По прогнозам Федерального резерва , процентные ставки будут оставаться стабильными в первом квартале, а всего в текущем году ставки будут повышены не 4, а лишь 2 раза, полагают опрошенные эксперты.

Медианный прогноз экономического роста на 2019 г. снизился до 2,5% после 2,9% в 2018 году. Аналитики отмечают, что позитивное влияние налогово-бюджетных стимулов ослабевает. Ожидается, что экономический рост будет поддерживаться сильным рынком труда, ростом заработной платы и некоторыми затяжными последствиями снижения налогов.

Кстати, стоит отметить, если экономический рост, начавшийся в 2009 году, продлится до июля, текущий беспрерывный рост отметит десятилетие и станет самым длинным за всю историю страны.

«Мы не утверждаем, что рецессия неизбежна, но финансовые условия за последние два месяца существенно ужесточились. Кроме того, торговые проблемы до сих пор не решены, все это влияет на глобальный рост, и мы видим, что деловая уверенность снижается», — приводит Bloomberg слова Бретт Райана, экономиста из Deutsche Bank AG.

«Закрытие правительства также подрывает доверие бизнеса и может подорвать доверие потребителей», — добавил он.

Аналитики, как правило, ожидают, что частичное прекращение работы правительства, которое, по словам президента Дональда Трампа, может длиться месяцами, если не годами, замедляет квартальный экономический рост на 0,1–0,2 процентных пункта каждые 1-2 недели.

Сейчас, напомним, шатдаун длится уже третью неделю. И этот процесс уже влияет на прогнозы экспертов. Так, например, в четверг главный экономист по США JPMorgan Chase & Co. Майкл Фероли снизил свой прогноз роста в первом квартале до 2% в годовом исчислении с 2,25%, сославшись как раз на закрытие правительства.

Кроме того, торговая война с Китаем, которая способствует общему замедлению мировой торговли и уже подняла цены для некоторых американских компаний, также негативно влияет на рост экономики и увеличивает риск спада.

Добавим, что участники долгового рынка также делают ставку на скорую рецессию. Кривая доходностей США приняла вид инверсии на коротком участке, что сигнализирует о вероятности спада в обозримом будущем. Этот индикатор, к слову, является самым точным и почти не давал ложных прогнозов за всю историю.