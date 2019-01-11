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Германия подсчитала миллиардные убытки от санкций против России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Председатель немецкого Комитета по восточноевропейским экономическим отношениям Вольфганг Бюхеле заявил, что ущерб, нанесенный антироссийскими санкциями, составляет порядка 100 миллиардов евро, передает Reuters.
Он рекомендовал немецким фирмам продолжать сотрудничество с Россией, отметив нечеткий характер американских санкций. «Мы нуждаемся в России, а Россия нуждается в нас», — цитирует Бюхеле ТАСС.
Глава комитета также спрогнозировал, что при текущих условиях бизнес с Россией будет находиться в состоянии стагнации в 2019 году.
По его словам, всему Евросоюзу нужна новая стратегия в выстраивании отношений с Россией. Отказ от диалога не приведет к большей безопасности, заключил Бюхеле.
Представители немецкого бизнеса неоднократно подвергали критике планы США по расширению антироссийских санкций. Так, в декабре сообщалось, что две трети немецких компаний, работающих в России, одобрили идею создания платежной системы, независимой от доллара.
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Экономика , ЕС , ИТАР-ТАСС , Reuters
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