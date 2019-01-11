Германия подсчитала миллиардные убытки от санкций против России

Председатель немецкого Комитета по восточноевропейским экономическим отношениям Вольфганг Бюхеле заявил, что ущерб, нанесенный антироссийскими санкциями, составляет порядка 100 миллиардов евро, передает Reuters

Он рекомендовал немецким фирмам продолжать сотрудничество с Россией, отметив нечеткий характер американских санкций. «Мы нуждаемся в России, а Россия нуждается в нас», — цитирует Бюхеле ТАСС

Глава комитета также спрогнозировал, что при текущих условиях бизнес с Россией будет находиться в состоянии стагнации в 2019 году.

По его словам, всему Евросоюзу нужна новая стратегия в выстраивании отношений с Россией. Отказ от диалога не приведет к большей безопасности, заключил Бюхеле.

Представители немецкого бизнеса неоднократно подвергали критике планы США по расширению антироссийских санкций. Так, в декабре сообщалось, что две трети немецких компаний, работающих в России, одобрили идею создания платежной системы, независимой от доллара.