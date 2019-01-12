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В Европе поддержали снятие санкций с «Русал» и En+ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Европейские дипломаты поддержали намерение США о снятии санкций с компаний "Русал" и En+. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их письмо, адресованное американским сенаторам.
Как отмечается, этот документ подписали послы Австрии, Великобритании, Германии и Франции, а также Ирландии, Италии и Швеции. К ним также присоединился глава представительства Евросоюза в США.
"Мы приветствуем недавние действия казначейства в отношении представления конгрессу доклада о предполагаемом исключении En+ и "Русала" из санкционного списка", — говорится в тексте.
По их мнению, ограничительные меры в отношении этих компаний могут негативно отразиться на алюминиевой отрасли. Кроме того, согласно подсчетам дипломатов, около 75 тыс. человек могут оказаться без средств к существованию.
Ранее сообщалось, что акции "Русала" и En+ подорожали на ожиданиях по снятию санкций.
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Экономика , ЕС , En+ Group , Русал
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