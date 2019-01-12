В Европе поддержали снятие санкций с «Русал» и En+

Европейские дипломаты поддержали намерение США о снятии санкций с компаний "Русал" En+ . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их письмо, адресованное американским сенаторам.

Как отмечается, этот документ подписали послы Австрии, Великобритании, Германии и Франции, а также Ирландии, Италии и Швеции. К ним также присоединился глава представительства Евросоюза в США.

"Мы приветствуем недавние действия казначейства в отношении представления конгрессу доклада о предполагаемом исключении En+ и "Русала" из санкционного списка", — говорится в тексте.

По их мнению, ограничительные меры в отношении этих компаний могут негативно отразиться на алюминиевой отрасли. Кроме того, согласно подсчетам дипломатов, около 75 тыс. человек могут оказаться без средств к существованию.

Ранее сообщалось, что акции "Русала" и En+ подорожали на ожиданиях по снятию санкций.