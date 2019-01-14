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Берлин решил «маргинализировать» посольство США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 69 1 час назад
МИД Германии объяснил немецким компаниям, как им следует реагировать на провокационные письма посла США Ричарда Гренелла, касающиеся проекта «Северный поток — 2».
Handelsblatt пишет, что компании обратились за советом в МИД Германии. Министерство рекомендовало не отвечать Гренеллу. Само ведомство считает письма провокацией, передает РИА «Новости».
МИД собирается поддерживать контакт с США через Госдеп в Вашингтоне, чтобы «маргинализировать посольство США в Берлине», передает ТАСС.
Spiegel пишет, что в понедельник ведомство федерального канцлера и МИД обсудят, нужно ли реагировать «на Гренелла и его все новые провокации».
Напомним, Гренелл разослал немецким компаниям письма, в которых предупредил о возможности введения в отношении них американских санкций из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток — 2». После этого американский дипломат оказался в политической изоляции.
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Экономика , Видео , МИД , Госдеп США , РИА Новости , Handelsblatt , Spiegel , ИТАР-ТАСС
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