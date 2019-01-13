Эксперт объяснил, как Россия спасает экономику Украины

Закупая у России энергоресурсы, Украина обеспечивает рост своей экономике. Такое мнение высказал украинский экономический эксперт Алексей Дорошенко в эфире телеканала "112 Украина".

Сообщается, что рост украинской экономики в 2018 году составил порядка 3 процентов, а более 60 процентов энергоресурсов за прошлый год было куплено у России.

По словам Дорошенко, Россия снова стала наращивать обороты во внешнеэкономических отношениях с Украиной, что и позволило украинской экономике показать такой рост, и это связано с более низкими ценами на российскую продукцию.

"Мы покупали энергоносители у Европы, но фактически российские, покупали в Белоруссии, но опять же российские. Теперь же, когда мы получили более выгодные условия в Российской Федерации — естественно более выгодно покупать там. Таким образом мы свои хотя бы 3% роста экономики имеем. Если бы мы еще покупали более дорого энергоресурсы, то мы бы видели не рост экономики в 3%, а, скорее всего, в 1%, а то и вообще был бы нулевой рост", — рассказал Дорошенко.

Он также отметил, что Украина неспособна сейчас диверсифицировать поставки энергоносителей из других стран из-за слишком высоких цен, в частности, из США.

Кроме того, Дорошенко затронул тему повышения цены на газ в стране. По его словам, это было сделано для того, чтобы стимулировать внутреннюю добычу газа на Украине. Однако люди, получая сверхприбыль, попросту не хотят инвестировать ее, потому что "не верят в свою страну".

"Для чего повышались тарифы на газ и рентабельность добывающих компаний была очень высокой? Для того чтобы у них были стимулы и, соответственно, мы с вами добывали не 20 млрд кубометров газа в год, а 25 и даже 30. А что происходит? А происходит то, что даже иногда наблюдается сокращение добычи. То есть люди зарабатывают сверхприбыль, но ее не инвестируют", — добавил эксперт.

В заключение Доорошенко заявил, что украинские власти перестали прилагать усилия для развития экономики страны. Он привел в пример легкую промышленность и, в частности, производство обуви и одежды. По его словам, если в 2014 году был взят курс на импортозамещение в этой отрасли, то сейчас все опять вернулось к увеличению импорта. Тут же он упомянул и тяжелую промышленность, и особенно авиастроение, которое все прошлые годы развивалось, а сейчас резко пошло на спад.