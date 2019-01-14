Наместник императора: немцы ответили послу США

Немецкие политики раскритиковали американского посла в Германии Ричарда Гренелла за его слова о том, что США введут санкции против ФРГ, если немецкие власти не прекратят строительство «Северного потока — 2». Очевидно, у посла США сложилось впечатление, что он является наместником императора из Вашингтона в Германии, считают в ФРГ.

Посол США в Германии Ричарда Гренелл подвергся критике со стороны властей ФРГ за его угрозы в адрес немецких компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2», пишет Spiegel

Недовольство высказали заместитель главы фракции партии «Левые» в бундестаге Фабио Де Мази, замглавы СДПГ Ральф Штегнер и спикер по вопросам внешней политики фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт.

«Очевидно, у посла США сложилось впечатление, что он является наместником императора из Вашингтона в Германии», — цитирует агенство РИА «Новости» Де Мази.

Он добавил, что американские экстерриториальные санкции в отношении компаний из ФРГ входят в противоречие с нормами международного права.

«Знает ли Гренелл, что времена верховных комиссаров в Германии уже прошли?» — написал Штегнер в Twitter.

Так он сделал отсылку к периоду, когда Германия была под управлением военных администраций стран-победительниц после Второй мировой войны.

Ранее Гренелл разослал письма ряду компаний ФРГ с угрозами введения санкций со стороны США из-за поддержки «Северного потока — 2».

По словам Гренелла, «Турецкий поток» и «Северный поток — 2» приведут к тому, что поставки газа в страны Европы через Украину станут избыточными и страна потеряет свое значение в сфере политики безопасности, а это, по мнению американской стороны, приведет к увеличению «риска интервенций» с российской стороны.

«Мы подчеркиваем, что, если компании, оказывающие поддержку российскому энергетическому сектору, будут участвовать в каких-либо [соответствующих проектах], это может повлечь за собой введение санкций», — говорится в письмах.

Также он заявил, что эти опасения выражают многие страны. В письме напоминается о негативном отношении Канады, восточноевропейских членов Евросоюза , а также «многих правительств» в Западной Европе к проекту. По словам Гренелла, они разделяют американскую озабоченность «нарастающе агрессивным поведением России». Особо он выделил «использование Москвой энергетических ресурсов как политических и экономических рычагов».

Уточняется, что поддерживающие реализацию проектов немецкие фирмы наносят урон украинской и европейской безопасности.

Гренелл от имени правительства США просит, чтобы компания-адресат «рассмотрела опасность, которую российский газовый проект представляет для европейской энергетической безопасности, а также репутационные издержки и ассоциируемый с этим риск санкций».

Издание Bild отмечает, что многие немецкие компании восприняли эти письма посла США как давление. Представитель посла заявил изданию, что послание «не следует воспринимать как угрозу, но как ясное выражение политики США».

В ФРГ неоднократно заявляли, что немецкий бизнес нуждается в России.

Например, глава Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Вольфганг Бюхеле заявлял о необходимости тесного диалога с российской стороной, передает ТАСС . По его словам, отказ от диалога не приведет к большей безопасности.

Бюхеле заметил, что Евросоюзу нужна новая стратегия в выстраивании отношений с Россией. «Мы нуждаемся в России, а Россия нуждается в нас», — сказал Бюхеле.

Он поддержал строительство «Северного потока — 2» и заметил, что процветание Европы в долгосрочной перспективе невозможно без газа. При этом сжиженный газ, а его предлагает США, не сможет заменить природный российский.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас отметил, что проект газопровода «Северный поток — 2» представляет интерес не только для Германии и России, но и для всей Европы.

«То, насколько велик скепсис наших партнеров из Центральной и Восточной Европы, показывают и дискуссии вокруг «Северного потока — 2», их озабоченность мы воспринимаем всерьез. Но это не меняет ничего в нашей позиции, что «Северный поток — 2» не представляет собой исключительного германо-российского пути. Об этом мы говорим критикам проекта в Европе, а также в Вашингтоне», — сказал Маас.

Министр добавил, что «вопросы европейского энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США».

Кроме того, ФРГ нуждается в России как во внешнеполитическом партнере, в частности, для урегулирования ситуации в Сирии, Йемене и на Украине.