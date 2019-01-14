Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.16
$
67.40
77.03
77.34
Прогноз
21.01 – 28.01
$
67.99
78.30
Индексы и котировки Brent
59.62
+0.07 Золото
1293.97
+0.03 РТС
1137.03
–0.19
Динамика валют
EUR / USD
14.01
1.1460
+0.0003
31.12
1.1457
10.01
30.12

Европе придется закупать больше российского газа 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В ближайшие пять лет «Газпром» может значительно повысить поставки газа в Европу и увеличить свою долю на местном рынке, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Подобные перспективы связывают с тем, что по ряду других каналов поставки сокращаются, а потребности в газе растут. Так, в конце декабря о том, что стало трудно удерживать поставки газа в Европу на прежнем уровне, сообщил министр энергетики Алжира Мустафа Гитони. Хотя в 2017 году Алжир поставил в Европу по трубопроводам и в виде сжиженного природного газа (СПГ) 49,6 миллиарда кубометров, из-за роста потребления уже к 2022 году от экспорта могут отказаться.
«Нам хватит только на наши внутренние нужды», — заявил Гитони.
Сейчас Алжир добывает 130 миллиардов кубометров газа, из которых половина остается на внутреннем рынке.
В Нидерландах подано 26 исков от региональных властей и частных лиц о досрочном прекращении добычи газа на крупнейшем месторождении Гронинген, где добывается половина голландского газа. Всего страна поставляет в Европу 39,1 миллиарда кубометров. Месторождение хотят закрыть, потому что его разработка вызывает сильные землетрясения. Норвежский директорат нефти (NPD) сократил прогноз по экспорту газа в 2022 до 121,4 миллиарда кубометров году, ранее ожидался экспорт на уровне 123,1 миллиарда кубометров.
Если добычу на Гронингене и поставки из Алжира остановят, а в Норвегии не смогут открыть новых крупных месторождений, потребность Европы в импортном газе из других источников вырастет более чем на 50 миллиардов кубометров (четверть нынешних поставок России), считает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. По его мнению, это создаст новые возможности как для производителей СПГ, так и для «Газпрома», который после запуска «Северного потока-2» получит новые мощности для экспорта.
Потребность Европы в импортном газе, по оценке Eurostat, за 2017 год выросла на 8,3 процента до 312,1 миллиарда кубометров. «Газпром» ожидает, что к 2025 году спрос вырастет дополнительно на 19 процентов, а к 2030 году — на 25 процентов. Пик импорта газа в Европе, по оценке Международного энергетического агентства, придется на 2025 год, тогда объемы составят 409 миллиардов кубометров в год.
В октябре заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток» жизненно необходимы Евросоюзу, чтобы удовлетворить дополнительный спрос на газ.
Последние новости
Появились подробности взрыва в доме в Шахтах «Боинг-707» разбился в Иране В жилом доме в Ростовской области взорвался газ
Комментарии
Экономика , Александр Медведев , Демьян Кудрявцев , Газпром , ЕС , Международное энергетическое агентство , Ведомости , Fitch Ratings
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк обновил ставки по ипотеке10
Британия объявила охоту на «грязные» деньги из России83
Ищущих дешевое жилье россиян послали на Уй13
ФРГ ответила США на угрозы по «Северному потоку-2»3
Зафиксирован рост цен на жилье
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
01:27
Партнеры России получили «письма несчастья»
Экономика Статьи
01:26
Индия нанесла неожиданный удар по США
Экономика Статьи
02:03
Сбербанк обновил ставки по ипотеке
Личный счет Недвижимость
00:30
Зажать Россию: США опустились до шантажа
Экономика Компании
04:36
Украинцы пришли в ужас от пенсий
Экономика Статьи
01:00
Россиянам дали советы по вкладам
Личный счет
00:44
В России взлетели тарифы ЖКХ
Личный счет
17:59
Кипр взялся за деньги россиян
Личный счет
00:59
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска к «Газпрому»
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение