Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Депутаты поддержали Чубайса и предложили штрафовать россиян
Депутаты поддержали Чубайса и предложили штрафовать россиян
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.58
$
66.80
75.82
76.10
Прогноз
21.01 – 28.01
$
66.60
75.60
Индексы и котировки Brent
60.42
–0.67 Золото
1290.08
–0.04 РТС
1157.06
+0.18
Динамика валют
EUR / USD
17.01
1.1381
–0.0017
03.01
1.1398
14.01
03.01
20.12

Международные резервы России выросли на $4,1 млрд 

Газета.Ru + ещё 25 3 часа назад
Фото: Reuters
За неделю международные резервы России выросли на $4,1 млрд и на 11 января составили $472,6 млрд против $468,5 млрд на 4 января. Об этом сообщается на сайте Банка России.
"Объем международных резервов за неделю вырос на $4,1 млрд, или на 0,9%, в результате положительной рыночной переоценки и на 11 января составил $472,6 млрд", — говорится в сообщении.
Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.
Ранее сообщалось, что международные резервы России выросли на $1,1 млрд
Газета.Ru: последние новости
Кудрин: Счетная палата не видела окончательных версий нацпроектов Украина получит еще два транша от МВФ СМИ Франции предсказали новый рекорд торгового баланса России
Экономика , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутаты поддержали Чубайса и предложили штрафовать россиян1
Пенсионный фонд планирует масштабное сокращение1
«Нафтогаз» добился ареста активов «Газпрома»1012
Чубайс поспорил с Грефом о борьбе с коррупцией19
ОПЕК дала прогноз по добыче нефти в РФ в 2019 году
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
05:33
Кудрин нашел способ вывести Россию в лидеры
Экономика Личный счет
04:27
Россияне спасают деньги от дедолларизации
Личный счет Компании
05:45
Греф вынес неутешительный вердикт Европе
Компании Экономика
06:06
Чубайс поддержал идею «электричества для богатых»
Личный счет
01:11
К дачникам обратились с призывом
Недвижимость
04:22
Напрасные надежды: почему россияне прозябают в бедности
Личный счет Статьи
03:13
Озвучены планы Путина на «Северный поток-2»
Экономика
01:00
Россияне застряли в долговой петле
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение