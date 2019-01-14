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Нефтяников вызовут на ковер за слишком дорогой бензин 

Lenta.ru + ещё 8 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разобраться с нефтяными компаниями, которые не будут снижать цены на бензин вопреки достигнутым договоренностям с правительством, сообщает ТАСС.
«Если возникают какие-то отклонения [от уровня цен], особенно в части крупнейших поставщиков, вертикально интегрированных компаний, просто вызывать их, напоминать положения этого соглашения», — сказал Медведев, обращаясь к вице-премьеру Дмитрию Козаку, курирующему топливно-энергетический комплекс.
Если предупреждение не подействует на нефтяников и цены на внутреннем рынке все равно окажутся слишком высокими, следует принимать антимонопольные меры, отметил премьер. Еще один метод воздействия — заградительные экспортные пошлины, право на введение которых правительство получило летом 2018 года. В этом случае внутренняя цена, формируемая как разность между мировой и экспортной пошлиной, снизится.
В конце 2018 года правительство заключило соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании цен на бензин до марта 2019 года. Согласно ему, в январе цены могут повышены, но не более, чем на 1,7 процента по сравнению с 2018 годом, чтобы компенсировать эффект от роста НДС. В феврале и марте повышение может составить 4.4 процента, что соответствует прогнозируемому уровню инфляции.
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Экономика , Компании , Дмитрий Медведев , Дмитрий Козак , ИТАР-ТАСС
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