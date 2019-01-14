Отказ от газа в российских домах сочли утопией

Переход с газового оборудования на электрическое в российских домах — затратная и малоэффективная мера, считает зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев . Его слова приводит РИА Новости в понедельник, 14 января.

«Кто-то считал, сколько нужно электричества потратить, чтобы электрифицировать все дома? Нам нужно будет тогда расширять в полтора раза систему по производству электроэнергии, и это не будет дешевле… На электричество переходить — на мой взгляд, утопия», — сказал он.

По его словам, многие ЧП со взрывом газа происходят из-за человеческого фактора. Качкаев подчеркнул, что в связи с этим целесообразнее ужесточить требования по обслуживанию внутридомового газового оборудования.

В понедельник утром взрыв газа произошел в многоэтажке в Шахтах Ростовской области. В результате обрушились два верхних этажа, были эвакуированы 140 жильцов дома. Семь человек спасены, один погиб. Жители дома больше месяца назад жаловались экстренным службам на утечку газа.

31 декабря в Магнитогорске произошло частичное обрушение жилого дома. Погибли 39 человек. Основная версия случившегося — взрыв бытового газа.