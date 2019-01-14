Экономисты прогнозируют «тяжёлые времена» для России

Наступивший 2019 год сулит России замедление экономического роста, ускорение инфляции и снижение доходов, полагают экономисты. Кроме того, ожидается новый виток подорожания бензина, а также возможный рост безработицы из-за увеличения пенсионного возраста и сокращений.

Основные макроэкономические показатели в России, согласно прогнозам, будут хуже прошлогодних. Так рост ВВП вряд ли превысит 1,5%, а инфляция по разным данным разгонится до 4,2−5%. Некоторые из проведённых в начале 2019 года опросов показывают, что граждане опасаются снижения доходов, надеясь в лучшем случае сохранить их на уровне 2018 года.

При этом российские власти, принимая резонансные решения — в частности, повышение пенсионного возраста и НДС — показывают, что их главная задача не стимулировать рост, а накопить денег в ожидании «тяжёлых времён». По словам директора Института стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, в том, что Россию ждут серьёзные испытания, сомневаться не стоит.

Эксперт считает, что санкции будут усиливаться, а ситуация на рынке нефти останется сложной. Несмотря на решение ОПЕК+ сократить добычу, средняя стоимость барреля не превысит $50. При этом углеводороды составляют около трети доходной части бюджета РФ. Николаев отметил, что в настоящее время мир вступает в полосу низких цен, как это было в 90-х годах. Это объясняется глобальными технологическими изменениями: рост добычи нефти в США, переход на электроавтомобили и развитие альтернативной энергетики.

Таким образом цена на «чёрное золото» может упасть до $30−40 за баррель, что для российской экономики маловато.

Ещё одну треть составляет НДС, значительная часть которого получается за счёт импортных товаров, а их ввоз, в свою очередь, связан с экспортными поступлениями. Таким образом, по словам советника по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Брокер» Сергея Хестанова , зависимость российской экономики от внешнего рынка достигает 50−60%. Стоит учитывать и тот факт, что США пока не вводили против России серьезные санкции, которые затронут госдолг страны и доходы от экспорта сырья, сообщает «Профиль».

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