Россиян заставят работать лучше

Новую методику расчёта производительности труда придумали в России. Минэкономразвития представило свою разработку после того, как в 2018 году был фактически провален «майский указ» президента Владимира Путина , который предполагал увеличение производительности в 1,5 раза по сравнению с 2011 годом.

Следующий рубеж — 2024 год: предполагается, что к этому моменту рост производительности труда должен составить не менее 5% ежегодно. В 2018 году этот показатель составил всего 1,4%, отмечает РБК.

Производительность труда будет измеряться на предприятиях с объёмом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд руб., которые относятся к базовым несырьевым отраслям экономики: это обрабатывающие производства, строительство, транспортировка и хранение, сельское хозяйство и рыболовство. Чтобы рассчитать производительность, необходимо будет поделить добавленную стоимость на число работников.

Как увеличить этот показатель в России, News.ru поинтересовался у экономистов.

«Производительность труда можно увеличивать двумя путями. Можно увеличивать выплаты при той же численности занятых, а можно сокращать при том же выпуске продукции численность занятых за счёт автоматизации, роботизации производства», — сказал эксперт Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

Вероятно, в России предполагается увеличивать производительность труда именно на базе роста выпуска, отметил собеседник News.ru. Ведь другие «майские указы» Путина как раз были связаны с повышением экономического роста. Кроме того, если усиливать производительность за счёт сокращения персонала — неминуемо встанет вопрос о том, куда пойдут «освободившиеся» работники.

«Увеличение производительности труда зависит от условий конкретной отрасли и конкретного предприятия. Иногда для этого необходимо поставить новые станки, новые цеха, перестроить производство. Но эту задачу нельзя решить из центра», — констатирует Миронов.

По его словам, каждая коммерческая компания и так, желая увеличить прибыль, всегда стремится оптимизировать численность занятых и увеличить производительность труда. Однако, возможно, менеджеры не всегда имеют представление о том, каким образом лучше это сделать, какие изменения следует внедрить. Именно здесь государство может помочь бизнесу: организовать обучение для руководящих кадров.

«Через сайт в интернете можно распространять мировой опыт, чтобы у руководителя была возможность получить бесплатные консультации по вопросу повышения производительности труда», — говорит эксперт.

Экономист, профессор Европейского университета Дмитрий Травин связал проблемы в области повышения производительности труда с политической ситуацией в России. По его словам, из-за действующей власти инвесторы не хотят вкладывать средства в развитие бизнеса, а это является препятствием для модернизации производства.

«Можно копать траншею лопатой. А можно привлечь серьёзную фирму, которая предоставит бульдозеры и экскаваторы. Тогда производительность труда повысится», — привёл пример эксперт.

Если речь идёт о модернизации, не будет ли выходом выдача бизнесу льготных кредитов на улучшение производства, покупку нового оборудования — станков, грузовиков, рыболовных кораблей? Экономист Валерий Миронов усомнился в том, что выдача займов под низкие проценты возможна в условиях растущей инфляции.

«Инфляция определяет депозитную ставку. С ростом депозитной ставки будет расти также процентная ставка по кредитам — банки же не будут работать в убыток», — констатировал он.

Ранее News.ru пообщался с депутатом Государственной думы Виталием Милоновым , который не исключил, что причиной низкой производительности труда в России может быть зимняя депрессия, связанная с холодами и коротким световым днём.

«Я последовательно выступаю за то, чтобы в тёмное время года, с середины сентября по середину января, рабочий день сократить на один час», — сказал собеседник издания.