Песков оценил угрозы США ввести санкции из-за «Северного потока-2»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал позицию США касательно строительства «Северного потока-2».

«Санкции — это не бирюльки, а очень серьёзная вещь. Вот, например, нам угрожают ограничениями в связи с реализацией проекта «Северный поток-2». Это неприкрытая попытка обеспечить конкурентное преимущество для американского сжиженного газа, который дороже российского. И заставить европейцев покупать именно его», — сказал Песков в интервью «АиФ».

В начале января СМИ сообщили, что Соединённые Штаты рассматривают возможность введения санкций в отношении компаний, которые принимают участие в строительстве российского газопровода «Северный поток — 2».

Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл в своих письмах в адрес немецких компаний высказал мнение, что проект «Северный поток — 2» не отвечает интересам Евросоюза в области безопасности и якобы увеличивает вероятность «российского вмешательства». Дипломат посоветовал бизнес-структурам ФРГ более пристально рассмотреть ситуацию, поскольку они рискуют подпасть под санкции.