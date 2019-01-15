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Песков оценил угрозы США ввести санкции из-за «Северного потока-2» 

RT на русском 43 минуты назад
Фото: Reuters
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал позицию США касательно строительства «Северного потока-2».
«Санкции — это не бирюльки, а очень серьёзная вещь. Вот, например, нам угрожают ограничениями в связи с реализацией проекта «Северный поток-2». Это неприкрытая попытка обеспечить конкурентное преимущество для американского сжиженного газа, который дороже российского. И заставить европейцев покупать именно его», — сказал Песков в интервью «АиФ».
В начале января СМИ сообщили, что Соединённые Штаты рассматривают возможность введения санкций в отношении компаний, которые принимают участие в строительстве российского газопровода «Северный поток — 2».
Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл в своих письмах в адрес немецких компаний высказал мнение, что проект «Северный поток — 2» не отвечает интересам Евросоюза в области безопасности и якобы увеличивает вероятность «российского вмешательства». Дипломат посоветовал бизнес-структурам ФРГ более пристально рассмотреть ситуацию, поскольку они рискуют подпасть под санкции.
В декабре Госдепартамент призвал Германию «прислушаться к соседям» и отменить строительство «Северного потока — 2».
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Экономика , Дмитрий Песков , ЕС , Госдеп США , Аргументы и Факты
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