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Власти отчитались о снижении бедности в России 

Lenta.ru + ещё 8 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе Гайдаровского форума заявила о снижение бедности в стране, передает РИА Новости.
Она привела данные Росстата, согласны которым за девять месяцев 2018 года уровень бедности населения составил 13,3 процента, тогда как за аналогичный период 2017 года этот показатель составил 13,8 процента.
Голикова пообещала, что государство сохранит достигнутое соотношение по заработной плате преподавателей, учителей, воспитателей, врачей, средних медицинских и социальных работников.
Вице-премьер так же сообщила, что будет индексирована заработная плата для остальных категорий населения, а МРОТ обеспечат на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения.
В конце прошлого года Голикова отчиталась перед премьер-министром России Дмитрием Медведевым о решении проиндексировать пенсии в 2019 году значительно выше инфляции — на 7,05 процента.
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