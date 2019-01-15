Власти отчитались о снижении бедности в России

Она привела данные Росстата , согласны которым за девять месяцев 2018 года уровень бедности населения составил 13,3 процента, тогда как за аналогичный период 2017 года этот показатель составил 13,8 процента.

Голикова пообещала, что государство сохранит достигнутое соотношение по заработной плате преподавателей, учителей, воспитателей, врачей, средних медицинских и социальных работников.

Вице-премьер так же сообщила, что будет индексирована заработная плата для остальных категорий населения, а МРОТ обеспечат на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения.