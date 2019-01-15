Госдума озаботилась «девятком яиц»

Глава комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил правительству стандартизовать фасовку продуктов. С таким предложением депутат выступил в контексте недавних публикаций о «девятках яиц». Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующие предложения депутат направил министру промышленности и торговли Денису Мантурову . «Пенсионеры вынуждены длительное время стоять у прилавка, чтобы разобраться и посчитать, сколько же действительно стоит килограмм гречки, если ее фасуют по 700 граммов. Кажется, что упаковка выделяется более низкой ценой, а по сути из-за снижения веса идет переплата», — объясняет необходимость нововведений депутат.

По его словам, люди зачастую не обращают внимание на упаковку и только дома понимают, что купили товара меньше, чем планировали. «И чувствуют себя обманутыми», — подчеркнул он. Дегтярев настаивает, что необходимо ввести четкие границы фасовки продуктов. Для яиц, например, он предлагает упаковки, кратные 10 штукам, для молока — 0,25 литр, для крупы — 0,5 килограмма.

«Для этого нужно утвердить нормативно-правовые акты, устанавливающие обязательные для исполнения требования к расфасовке и реализации продуктов питания, входящих в состав потребительской корзины, с целью приведения их к единому стандарту», — предлагает парламентарий.

Поводом для депутатской активности стала упаковка яиц, в которой был не привычный десяток, а всего лишь девять штук. Производителем такой упаковки стала удмуртская птицефабрика «Вараксино», где подобный ход назвали маркетинговой акцией к новогодним праздникам. Однако большинство россиян сочли это за способ выдать меньшее количество товара за привычную цену. Подобная тенденция на российском рынке присутствует давно, первые нестандартные упаковки начали появляться еще в начале 2010-х годов.