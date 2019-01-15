Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.11
$
67.24
76.72
76.90
Прогноз
21.01 – 28.01
$
67.99
78.30
Индексы и котировки Brent
60.00
+0.17 Золото
1289.88
–0.07 РТС
1141.64
–0.07
Динамика валют
EUR / USD
15.01
1.1423
–0.0033
31.12
1.1457
11.01
31.12
18.12

Госдума озаботилась «девятком яиц» 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил правительству стандартизовать фасовку продуктов. С таким предложением депутат выступил в контексте недавних публикаций о «девятках яиц». Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующие предложения депутат направил министру промышленности и торговли Денису Мантурову. «Пенсионеры вынуждены длительное время стоять у прилавка, чтобы разобраться и посчитать, сколько же действительно стоит килограмм гречки, если ее фасуют по 700 граммов. Кажется, что упаковка выделяется более низкой ценой, а по сути из-за снижения веса идет переплата», — объясняет необходимость нововведений депутат.
По его словам, люди зачастую не обращают внимание на упаковку и только дома понимают, что купили товара меньше, чем планировали. «И чувствуют себя обманутыми», — подчеркнул он. Дегтярев настаивает, что необходимо ввести четкие границы фасовки продуктов. Для яиц, например, он предлагает упаковки, кратные 10 штукам, для молока — 0,25 литр, для крупы — 0,5 килограмма.
«Для этого нужно утвердить нормативно-правовые акты, устанавливающие обязательные для исполнения требования к расфасовке и реализации продуктов питания, входящих в состав потребительской корзины, с целью приведения их к единому стандарту», — предлагает парламентарий.
Помимо предложений Минпромторгу, Дегтярев направил депутатские запросы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Роспотребнадзор и потребовал провести проверку по факту возможных нарушений закона о защите прав потребителя.
Поводом для депутатской активности стала упаковка яиц, в которой был не привычный десяток, а всего лишь девять штук. Производителем такой упаковки стала удмуртская птицефабрика «Вараксино», где подобный ход назвали маркетинговой акцией к новогодним праздникам. Однако большинство россиян сочли это за способ выдать меньшее количество товара за привычную цену. Подобная тенденция на российском рынке присутствует давно, первые нестандартные упаковки начали появляться еще в начале 2010-х годов.
Последние новости
Настю Рыбку осудили Лукашенко предупредил об угрозе Белоруссии с Запада и Востока Правительство согласовало новые льготы по ипотеке
Комментарии4
Экономика , Михаил Дегтярев , Денис Мантуров , Минпромторг , Госдума , Роспотребнадзор , ФАС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С семейной ипотеки снимут ограничения
Контроль за отправителями денег за рубеж усилят2
«Жаль этого клоуна»: Трамп просто издевается над Безосом
Бедных россиян посчитают по-новому15
РФ предложила Венесуэле план оздоровления экономики1
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
03:08
Нефтяников вызовут на ковер за слишком дорогой бензин
Экономика Компании
03:30
Медведев назвал длинные новогодние каникулы вредными
Экономика
01:27
Партнеры России получили «письма несчастья»
Экономика Статьи
00:52
Истории россиян о ценах, бедности и «девятках» яиц
Личный счет Статьи
03:31
Банки готовятся к проблемам
Экономика Статьи
01:26
Индия нанесла неожиданный удар по США
Экономика Статьи
02:03
Сбербанк обновил ставки по ипотеке
Личный счет Недвижимость
00:30
Зажать Россию: США опустились до шантажа
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение