Ажиотажный спрос: инвесторы раскупили российский госдолг

Минфин 16 января разместил рекордный за полгода объем облигаций федерального займа — более чем на 35 миллиардов рублей. И это оказалось оправданным: спрос на бумаги более чем вдвое превысил предложение. Почему инвесторы возвращаются в российские ОФЗ и с чем связан такой успех первого в новом году выпуска — в материале РИА Новости

Итоги аукциона

Вместо обычных двух Минфин провел сразу три аукциона: два выпуска по 15 миллиардов рублей (со сроком погашения через пять и десять лет соответственно) и один — на 5,1 миллиарда (с погашением в феврале 2028 года). В ходе первых двух аукционов спрос вдвое превысил предложение, а на третьем — более чем втрое.

"Основной спрос, как правило, на первый выпуск — он самый привлекательный. Минфин сориентировался, предложив инвесторам короткие бумаги и с хорошей доходностью", — прокомментировала РИА Новости итоги аукциона Анна Бодрова, старший аналитик "Альпари".

По словам Дениса Давыдова, главного аналитика Nordea Bank , успешно разместить ОФЗ Минфину позволила комбинация нескольких факторов: неплохое начало года, высокая цена нефти и предложение коротких бумаг.

Факторы поддержки

Планы Минфина аналитики называли наполеоновскими, но все получилось. Эксперты объясняют: спрос на российские долговые бумаги подогрел спокойный внешний фон.

"Нефть выше 60 долларов за баррель, ровная ситуация на вторичном рынке ОФЗ, США заняты сами собой, санкции на паузе, а мир наблюдает за происходящим в Великобритании. Минфин этим воспользовался — пока есть возможность, надо брать по максимуму", — отмечает Бодрова.

"Укрепление рубля, профицит платежного баланса — и российские активы снова попадают в фокус инвесторов: доходности могут быть интересными, а риски уже ниже. Китай и США начинают договариваться. Поэтому сейчас есть предпосылки для спроса на рисковые активы, в том числе и российские", — добавляет Александр Егоров , валютный стратег TeleTrade.

Спекулятивный интерес

Весь 2018 год инвесторы уходили с развивающихся рынков, и Россия не стала исключением — отпугивали санкции. Подешевевшие активы и снизившиеся риски — вот что привлекло инвесторов к российским ОФЗ в начале года.

"Когда у дешевых активов возникают определенные перспективы, связанные, в частности, с тем, что ФРС США, возможно, уже не так быстро будет повышать процентную ставку, западные банки реагируют. Это и Goldman Sachs, и Merrill Lynch, и Morgan Stanley — они ищут прибыль с расчетом на более длительную перспективу", — уточняет Егоров.

Впрочем, как подчеркивают аналитики, пока иностранцы совершают осторожные и ограниченные покупки. Основной спрос на российские долговые активы сформировали внутренние инвесторы — банки и компании.

Большие амбиции

В планах Минфина на первый квартал — размещение ОФЗ на 450 миллиардов рублей, а за весь год — на 2,47 триллиона рублей. Эксперты не исключают, что это излишне амбициозные ожидания.

Остановка работы правительства США, отложившая вопрос введения санкций, способствовала повышению интереса к рисковым активам.

Однако сенат выступил за рассмотрение резолюции против снятия санкций с "Русала" En+ , что свидетельствует о сильных антироссийских настроениях в обновленном конгрессе. Ужесточение санкционного режима (в том числе на новый госдолг России) вскоре после возобновления работы правительства весьма вероятно, указывают аналитики Райффайзенбанка

"Это спекулятивный интерес со стороны институциональных инвесторов, вызванный тем, что геополические и финансовые риски для России поутихли, а ОФЗ привлекательны по доходности. Но как только тень риска опять замаячит, ситуация поменяется", — считает Бодрова".

В 2018 году Минфин cумел разместить лишь 60% ОФЗ от запланированного объема, заняв на внутреннем рынке триллион рублей. В четвертом квартале ведомству пришлось сократить план заимствований до 310 миллиардов рублей, а занять в итоге удалось вдвое меньше.