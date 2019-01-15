Китай призвал США уважать право компаний участвовать в «Северном потоке—2»

Все страны должны в полной мере уважать право компаний самостоятельно принимать решение о сотрудничестве с компаниями из других государств, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя письма посла США в ФРГ компаниям-инвесторам "Северного потока-2".

Ранее СМИ сообщали, что посол США в Германии Ричард Гренелл разослал письма ряду немецких компаний и намекнул на возможность введения санкций со стороны США из-за поддержки "Северного потока-2". Представитель посла заявил, что письма Гренелла следует воспринимать не как "угрозу", а как "ясное выражение политики США". МИД Германии расценил эти письма как провокацию.

"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения и на жесткую ответную реакцию, которую они вызвали в Германии", — сказала на брифинге Хуа Чуньин.

Она подчеркнула, что компании всех государств имеют право самостоятельно принимать решение о сотрудничестве и поддержании контактов с компании других стран. "Любая страна и любой человек должны в полной мере проявлять к этому уважение", — добавила китайский дипломат.

"Северный поток-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против этого проекта. Президент России Владимир Путин в этой связи говорил, что президент США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.