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Медведев назвал главные вызовы мировой экономике 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев перечислил основные вызовы мировой экономике, передает корреспондент "Газеты.Ru".
По его словам, к ним относится высокий уровень неопределенности, который затрагивает все сферы жизни общества.
Также он отметил скорость и масштабы цифровой трансформации. Медведев подчеркнул, что она несет в себе как большие возможности, так и серьезные риски. В частности, это касается модернизации инфраструктуры, которая требует больших финансовых вливаний.
Среди прочего премьер-министр также назвал растущую конкуренцию и протекционизм.
Ранее сообщалось, что правительство согласовало новые меры по льготной ипотеке для семей.
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Экономика , Политика , Дмитрий Медведев , Газета.Ru
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