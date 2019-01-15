Торговая статистика из Китая пролила свет на нефтяные цены

Нефть не будет ни сильно дешеветь, ни сильно дорожать в ближайшее время, считает аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук. Об этом он упомянул в поступившем в редакцию Рамблера пресс-релизе.

Вчера из Китая пришла торговая статистика за декабрь, свидетельствующая о замедлении роста экономики КНР: экспорт снизился на 4,4%, а импорт — на 7,6% в годовом выражении. Накануне фондовые индексы в США, Азии и Европе отреагировали на это падением.

Сегодня на открытии торгов нефтяные котировки начали восстанавливаться, однако чуть позже восходящий тренд приостановился. Лящук объясняет это отсутствием на мировых рынках уверенного спроса на рисковые активы.

По этой причине в Промсвязьбанке полагают, что в краткосрочной перспективе баррель нефти марки «Брент» будет торговаться в диапазоне 58-60 долларов, то есть примерно в том же, в котором торгуется сейчас — чуть менее 59,5 доллара на момент написания новости.