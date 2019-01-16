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В трубу закачали права 

Российская Газета + ещё 3 15 минут назад
Фото: Reuters
Все страны должны уважать право частных компаний на их участие в международных проектах. Такую позицию выразила журналистам официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин, комментируя письмо американского посла США в Германии Ричарда Гренелла, который в Новый год предупредил немецкие компании о рисках введения против них санкций за участие в строительстве газопровода "Северный поток-2".
"Нам известно, что соответствующие сообщения и события вызвали сильную реакцию в Германии. Предприятия всех государств имеют право самостоятельно принимать решения о развитии нормальных обменов и сотрудничества с предприятиями других стран. Любые государства и лица должны проявлять к этому уважение", — привело агентство ТАСС слова Хуа Чуньин.
Письма с угрозами от американского посла пришли две недели назад немецким компаниям BASF и Uniper, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2". Он должен удвоить мощность балтийской магистрали, связывающей Россию и Германию. "Фирмы, работающие в российском энергетическом экспортном трубопроводном секторе, вовлечены в деятельность, которая несет значительный санкционный риск", — говорилось в письме Ричарда Гренелла. Компании расценили это как угрозу, в то время как сами США назвали письмо "ясным сигналом" по поводу американской политики в отношении проекта.
В Германии тогда болезненно отреагировали на письма посла США. МИД ФРГ и ведомство федерального канцлера договорились провести специальное совещание, чтобы решить, как реагировать на подобные письма, "которые противоречат дипломатическим традициям", сообщало издание Handelsblatt.
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Комментарии
Экономика , МИД , ИТАР-ТАСС
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