Путин потребовал от Европы гарантий по «Турецкому потоку»

Президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз (ЕС) должен гарантировать своим членам, что Брюссель не будет препятствовать поставкам российского газа в Европу через газопровод "Турецкий поток". Об этом он сказал в интервью сербской газете "Политика".

Путин напомнил, что Россия в данный момент прорабатывает несколько вариантов продолжения сухопутной транзитной нитки "Турецкого потока" в направлении Европы. Один из проектов предусматривает, что газ будет транспортироваться по маршруту "Болгария — Сербия — Венгрия" с выходом на газораспределительный центр в австрийском Баумгартене.

"Мы полагаем, что заинтересованные в российском газе страны — члены ЕС должны получить от Евросоюза гарантии, что планы продолжения "Турецкого потока" не будут сорваны произвольным политическим решением Брюсселя", — подчеркнул Путин.

Он также добавил, что строительство газопровода по этому маршруту принесет пользу сербской экономике.