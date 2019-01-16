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Путин потребовал от Европы гарантий по «Турецкому потоку» 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз (ЕС) должен гарантировать своим членам, что Брюссель не будет препятствовать поставкам российского газа в Европу через газопровод "Турецкий поток". Об этом он сказал в интервью сербской газете "Политика".
Путин напомнил, что Россия в данный момент прорабатывает несколько вариантов продолжения сухопутной транзитной нитки "Турецкого потока" в направлении Европы. Один из проектов предусматривает, что газ будет транспортироваться по маршруту "Болгария — Сербия — Венгрия" с выходом на газораспределительный центр в австрийском Баумгартене.
"Мы полагаем, что заинтересованные в российском газе страны — члены ЕС должны получить от Евросоюза гарантии, что планы продолжения "Турецкого потока" не будут сорваны произвольным политическим решением Брюсселя", — подчеркнул Путин.
Он также добавил, что строительство газопровода по этому маршруту принесет пользу сербской экономике.
В конце 2018 года Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом не исключил возможность подключение Южной Европы к "Турецкому потоку" через Грецию.
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Экономика , Ближний Восток , Видео , В мире , Европа , Криминал , Политика , Происшествия , Владимир Путин , Алексис Ципрас , ЕС
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