Значит, война. Переговоры Китая и США обречены на провал

Несмотря на торговую войну, развязанную администрацией Дональда Трампа против Пекина, экспорт китайских товаров в США вырос на 11,3 процента. В целом внешний товарооборот КНР по итогам 2018 года показал рекордные результаты, превысив 4,6 триллиона долларов. Что помешает Китаю повторить этот успех в новом году — в материале РИА Новости

Газовая атака

Китайский импорт из США тоже увеличился, но только на 0,7 процента. Главная причина такого дисбаланса — снижение поставок американских энергоносителей.

Топливо — единственная позиция, по которой у Вашингтона был профицит в торговле с Пекином, причем сильно влияющая на общий баланс. Однако осенью китайские компании прекратили закупки американской нефти и сжиженного природного газа (СПГ).

Как подчеркивает Reuters , китайский спрос на американскую нефть был ослаблен не только торговой войной, но и высокими транспортными расходами, делающими заокеанские поставки неконкурентоспособными.

"У китайских компаний мало стимулов покупать американское черное золото, когда доступно сырье из Ирана и России, — отметил в комментарии Reuters аналитик консалтинговой компании SIA Energy Сэн Йик Ти. — Однако торговая напряженность тоже не помогает. Из-за постоянной угрозы увеличения пошлин руководители национальных нефтяных компаний не решаются закупать сырую нефть в США, если им этого не приказывают власти".

По данным таможенной службы КНР, нефтеперерабатывающие компании страны полностью прекратили приобретать американскую нефть в октябре, хотя общий объем импорта в том же месяце вырос до рекордных 40,8 миллиона тонн (9,61 миллиона баррелей в сутки). Главными поставщиками черного золота стали Россия, Иран и Саудовская Аравия.

С СПГ сложилась аналогичная ситуация. В 2017-м КНР купила у США около 3,6 миллиона тонн сжиженного газа — это второй после Австралии (4,8 миллиона тонн) результат (третий у Катара — 2,7 миллиона тонн).

Однако в минувшем году экспорт американского СПГ в Поднебесную неуклонно снижался и в октябре полностью прекратился. Хотя в целом Китай нарастил импорт газа почти на треть: с 94,6 миллиарда кубометров в 2017-м до 124,75 миллиарда. Американскую долю китайского газового рынка поделили Россия, Австралия и Катар.

Без разговоров

По словам официального представителя Главного таможенного управления КНР Ли Куйвэня, Китай в ушедшем году "эффективно справился с изменениями во внешней среде". Однако, предупредил китайский чиновник, в 2019-м вполне вероятно замедление темпов роста товарооборота.

Главной причиной неизбежного спада внешней торговли в Китае считают усиление протекционизма. Другими словами, Пекин не строит иллюзий относительно успешного завершения переговоров с США и готовится к возобновлению активной фазы противостояния.

Напомним, что 1 декабря президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о приостановке торговой войны на 90 дней. До 1 марта Вашингтон и Пекин должны заключить новое соглашение, иначе Белый дом введет пошлины на все китайские товары.

Первый раунд американо-китайских консультаций состоялся на прошлой неделе в Вашингтоне, однако никаких результатов не принес. Стороны сообщили, что достигли "большого прогресса" и условились продолжить дискуссии 30-31 января в Вашингтоне. Переговорщикам придется столкнуться с серьезными препятствиями.

Во-первых, это шатдаун, заблокировавший работу американского правительства из-за бюджетного кризиса. Поскольку бо́льшая часть чиновников Министерства торговли США отправилась в неоплачиваемые отпуска, готовить переговоры с китайцами просто некому. Мало того, шатдаун вполне может продлиться до февраля, а наиболее пессимистично настроенные аналитики говорят, что Трамп и конгресс не согласуют новый бюджет до весны.

В этом случае никаких переговоров не будет и торговая война возобновится с 1 марта по умолчанию.

Борьба за будущий интернет

Второе препятствие — дело Huawei. Шестого февраля канадский суд должен вынести решение об экстрадиции в США финансового директора компании Мэн Ванчжоу, арестованной 1 декабря в Ванкувере по запросу американских властей.

И Вашингтон, и Пекин делают вид, что арест Мэн не имеет отношения к торговым спорам. Однако СМИ в обеих странах напрямую связывают это дело с технологической гонкой, которую Китай навязал Штатам.

Дело в том, что Huawei — мировой лидер в разработке интернет-сетей пятого поколения (5G). По подсчетам экспертов, компании принадлежит более десяти процентов всех патентов, связанных с новой технологией: от передачи данных до безопасности мобильных сетей.

По оценкам исследовательской компании IHS Markit, уже к 2022 году оборот мобильного 5G-рынка достигнет 11 миллиардов долларов, а львиная доля этих денег достанется тому, чьи технологии получат наибольшее распространение. Американцы очень не хотят, чтобы в лидеры выбилась Huawei, обещающая полноценную коммерциализацию сетей 5G к 2020 году. Именно поэтому Вашингтон развязал против китайской компании необъявленную войну — от обвинений в шпионаже до ареста топ-менеджера.

Вряд ли случайно новый раунд американо-китайских переговоров должен пройти за неделю до того, как канадский суд примет решение по делу Мэн Ванчжоу, — это позволит торговым представителям обеих стран пока оставить данную проблему "за скобками". Но если из-за шатдауна сроки новой встречи торговых представителей США и КНР сдвинутся, переговорщикам придется обсуждать дело Huawei. Это заметно снизит шансы на урегулирование противоречий.

Заберите ваши деньги

Министерства внутренней безопасности, Минобороны, Китайские планы по развитию высоких технологий сегодня выглядят самым большим препятствием для завершения торговой войны между Пекином и Вашингтоном. В августе Дональд Трамп обязал Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS, включает представителей Министерства финансов Госдепартамента и еще пяти ведомств) контролировать попытки иностранцев приобрести пакеты акций в американских стартапах и блокировать подобные сделки, если они создают угрозу утечки технологий за границу.

Эта мера, очевидно, направлена в первую очередь против китайских инвесторов, которые до недавнего времени вкладывали миллиарды долларов в американские высокотехнологичные компании.

В ноябре CFIUS представил проект распоряжения, в соответствии с которым иностранные инвесторы обязаны получать разрешение комитета на любые инвестиции в стартапы, связанные с "критическими технологиями", включая искусственный интеллект, робототехнику и анализ данных.

После этого, по данным аналитической компании Rhodium Group, Китай свернул инвестиции в американские технологические стартапы.

"Сделки с участием китайских компаний, китайских покупателей и китайских инвесторов практически прекратились, — сообщил агентству Reuters адвокат Нелл О'Доннелл, представлявший американские технологические компании в сделках с иностранными покупателями. — Китайские инвесторы отказались от новых сделок и перестали встречаться с американскими стартапами".

А в декабре Китай симметрично ответил американцам, опубликовав так называемый негативный список отраслей, доступ к которым для иностранных инвесторов ограничен или запрещен. Это 147 секторов экономики — от добычи полезных ископаемых и сельского хозяйства до обрабатывающей промышленности.

Понятно, что урегулировать все эти разногласия за три-четыре раунда переговоров почти невозможно. Поэтому возобновление торговой войны между КНР и США с тотальным повышением импортных пошлин становится неизбежным.