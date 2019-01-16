Ректор РАНХиГС назвал способ защитить российскую экономику от санкций

"Что показала история Дерипаски (Олег Дерипаска, российский бизнесмен, попавший под санкции США — прим. ТАСС): чем больше компания или экономика интегрированы в международную торговлю и международные экономические связи, тем труднее вводить в отношении них санкции. Эта история показала, что интеграция в мировую экономику является эффективной с точки зрения защиты наших интересов. И практика подтверждает это", — пояснил Мау.

В качестве примера он привел опыт Китая: "На введение санкций против Китая в 1989 году Дэн Сяопин ответил либерализацией и усилением открытости экономики. Началось активное, даже агрессивное развитие экспорта, что дало долгосрочные исключительно позитивные эффекты. Сейчас против Китая трудно вводить санкции, на смену им приходят торговые войны, а это уже совсем другая история".

Мау отметил, что ужесточение или введение новых санкций — вещь слабо предсказуемая. При этом к санкциям нужно относиться серьезно, необходимо выстраивать систему для функционирования экономики в их условиях.