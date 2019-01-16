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Ректор РАНХиГС назвал способ защитить российскую экономику от санкций 

ТАСС + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Более глубокая интеграция в мировую экономику может стать защитой от санкций для российской экономики и российских компаний. Об этом в интервью ТАСС в кулуарах Гайдаровского форума рассказал ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау.
"Что показала история Дерипаски (Олег Дерипаска, российский бизнесмен, попавший под санкции США — прим. ТАСС): чем больше компания или экономика интегрированы в международную торговлю и международные экономические связи, тем труднее вводить в отношении них санкции. Эта история показала, что интеграция в мировую экономику является эффективной с точки зрения защиты наших интересов. И практика подтверждает это", — пояснил Мау.
В качестве примера он привел опыт Китая: "На введение санкций против Китая в 1989 году Дэн Сяопин ответил либерализацией и усилением открытости экономики. Началось активное, даже агрессивное развитие экспорта, что дало долгосрочные исключительно позитивные эффекты. Сейчас против Китая трудно вводить санкции, на смену им приходят торговые войны, а это уже совсем другая история".
Мау отметил, что ужесточение или введение новых санкций — вещь слабо предсказуемая. При этом к санкциям нужно относиться серьезно, необходимо выстраивать систему для функционирования экономики в их условиях.
"Мое мнение — относиться к санкциям серьезно, надо выстраивать последовательную систему жизни в мире санкций, которая не сводится к ответным реакциям на очередные направленные против нас шаги. Нужна системная работа. Создание департамента контроля за внешними ограничениями в Минфине — это правильный шаг", — подчеркнул ректор РАНХиГС.
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Комментарии
Экономика , Олег Дерипаска , Владимир Мау , Дэн Сяопин , Минфин , РАНХиГС , ИТАР-ТАСС
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