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WSJ: Глава ЕЦБ отметил наличие рисков для экономики еврозоны 

Прайм + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Европейского центрального банка Марио Драги во вторник заявил, что в экономике еврозоны произошел неожиданный спад на фоне усиления негативных внешних факторов, включая замедление экономического роста в Китае.
Данное заявление отражает растущую обеспокоенность ЕЦБ относительно того, что продолжавшееся шесть лет восстановление европейской экономики может оказаться под угрозой из-за действия внешних сил, от Brexit до напряженной обстановки в международной торговле.
Замедление экономической активности в еврозоне, которое подтверждается слабыми данными по росту ВВП Германии за 2018 год, произошло в неудачное время для ЕЦБ, так как в прошлом месяце центральный банк принял решение о прекращении покупок активов в рамках своей программы количественного смягчения (QE), сделав первый шаг к повышению процентных ставок.
Сложившаяся ситуация может повлиять на дальнейшие действия ЕЦБ, включая долго ожидаемое повышение краткосрочных процентных ставок, которое станет первым с 2011 года. Текущий уровень ключевой ставки ЕЦБ составляет —0,4%, и регулятор намеревается сохранять ее на этой отметке как минимум до конца лета.
"Поступающие экономические данные недотягивали до прогнозов на протяжении более длительного периода, чем мы ожидали несколько месяцев назад", — сказал Драги.
"Мы не можем проявлять беспечность, — заявил он. — Существенный объем денежно-кредитного стимулирования по-прежнему необходим, чтобы поддержать усиление внутреннего ценового давления и повышение общего уровня инфляции".
Пока что в центральном банке не ожидают рецессии в экономике валютного союза, отметил Драги. По его словам, европейская экономика по-прежнему в хорошей форме и ее замедление отчасти отражает действие временных факторов, которые в дальнейшем исчезнут, например, проблемы в автомобильном секторе Германии.
При этом глава ЕЦБ предупредил, что недавние события ставят под сомнение основы мировой экономики, заложенные после Второй мировой войны. Он выделил вызовы, с которыми столкнулся Евросоюз, Brexit, торговый конфликт США и Китая, а также "отрицание многосторонней системы (международных отношений)".
"В некоторых аспектах ситуация улучшается, а в некоторых — становится хуже", — сказал Драги.
Возникшая неопределенность вредит доверию бизнеса и потребителей, поэтому в ЕЦБ внимательно следят за этим, добавил он.
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Комментарии
Экономика , Марио Драги , ЕС , ЕЦБ , Wall Street Journal
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