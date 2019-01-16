Нужна ли России «смерть доллара»

Мир постепенно теряет доверие к доллару как резервной валюте, и этот процесс будет только ускоряться, заявил глава кабинета министров Дмитрий Медведев

По его словам, главным виновником дедолларизации стали сами США.

«Страна, денежная единица которой является ключевой резервной валютой, сама же разрушает и доверие к ней», — заявил Медведев.

Другие центробанки в тот же период наращивали вложения в доллары.

В свою очередь, у ЦБ РФ нет вариантов, поскольку перед ним поставлена политическая задача снизить объем долларовых запасов, и банк обязан ее выполнять, говорит управляющий директор инвестиционной компании «Московские партнеры» Евгений Коган

«Доллар как ключевая резервная валюта является таковой не из-за того, что кто-то решил это директивно в США, а потому, что доверие к нему определяется мощью страны-эмитента — экономической, технологической, административной, да и военной тоже. Дедолларизация мировой торговли может произойти только тогда, когда в мире появится страна, чья совокупная мощь превзойдет совокупную мощь США, и чья валюта будет иметь не меньшее число финансовых инструментов», — сказал он «Ридусу».

Пытаться, как это делает ЦБ России, перекладываться из долларов в юани — игра рискованная, потому что китайцы стараются аккуратно свою валюту удешевлять, дабы получить преимущество в торговых войнах с США. Соответственно, инвестиции в юани являются «планово убыточными».

В рамках курса на дедолларизацию ЦБ РФ за год вдвое сократил долю доллара в золотовалютных резервах и увеличил долю юаней до 14,7%, в итоге потеряв на этом 5 млрд долларов.

Но проблема в том, что дедолларизация в условиях американских санкций является не столько экономическим вопросом, сколько вопросом национальной безопасности, указывает Коган.

«Держать резервы в валюте недружественной страны крайне рискованно: ведь власти США могут в любой момент заморозить российские авуары на счетах американских банков, как это было однажды сделано с авуарами иранскими. Да, это будет casus belli, и с Россией, в отличие от Ирана, американцы вряд ли рискнут так поступить. Тем не менее, в Москве не склонны слепо рассчитывать на то, что в США эмоции не победят рациональные доводы», — говорит эксперт.

Еще большие убытки понесли инвесторы, поставившие на криптовалюты. Но премьера РФ это тоже не смутило — он указал, что такие валюты также могут стать альтернативой доллару.

Почему бы и нет, соглашается исследователь криптовалют, член Bitcoin Foundation Александр Китченко.

«Несмотря на нынешний медвежий тренд на этом рынке, криптовалюты сохраняют серьезный потенциал. Из криптовалют сейчас выходят в основном те инвесторы, которые вкладывались в них, рассчитывая на быстрое обогащение. Но топ-100 держателей биткойна и эфира не спешат расставаться с ними», — сказал он «Ридусу».

Другое дело, что для замены доллара «неткойнами» в международных расчетах потребуются десятилетия, добавляет эксперт.