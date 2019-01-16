Внешние изменения, в частности, санкции и торговые войны, являются рисками для реализации нацпроектов. Об этом на Гайдаровском форуме заявил вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.
«Что касается общих рисков реализации наших целей, если мы возьмем прошлый шестилетний период, то, конечно, это все изменения внешние, которые у нас есть — торговые ограничения, санкции, войны торговые, которые сегодня ведутся. Безусловно, это не на пользу не только мировой экономике, но и Российской Федерации, поскольку мы очень глубоко интегрированы», — сказал он.