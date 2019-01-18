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Саудовская Аравия планирует вложить в экономику России миллиарды долларов 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Саудовская Аравия планирует крупные инвестиции в нефтехимическую отрасль России, сообщил саудовскому телеканалу "Аль-Ихбария" министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалих.
"Мы обсуждали с главой Российского фонда прямых инвестиций расширение базы инвестиционных проектов и вложение очень крупных инвестиций не только в газовую отрасль, но и в нефтехимическое производство в России в будущем, где существует почва для многообещающего будущего", — сказал аль-Фалих.
Он отметил, что Саудовская Аравия планирует вложить в экономику России миллиарды долларов, и аналогичные инвестиции Россия сделает в экономику Саудовской Аравии.
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