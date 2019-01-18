Саудовская Аравия планирует вложить в экономику России миллиарды долларов

Саудовская Аравия планирует крупные инвестиции в нефтехимическую отрасль России, сообщил саудовскому телеканалу "Аль-Ихбария" министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалих.

"Мы обсуждали с главой Российского фонда прямых инвестиций расширение базы инвестиционных проектов и вложение очень крупных инвестиций не только в газовую отрасль, но и в нефтехимическое производство в России в будущем, где существует почва для многообещающего будущего", — сказал аль-Фалих.

Он отметил, что Саудовская Аравия планирует вложить в экономику России миллиарды долларов, и аналогичные инвестиции Россия сделает в экономику Саудовской Аравии.