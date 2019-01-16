Украина «сваливается» в яму нищеты

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитывает получить как минимум ещё два транша от Международного валютного фонда (МВФ) в наступившем году. Транши ожидаются в рамках программы финансовой поддержки кредитования stand by (SBA) в мае и ноябре 2019 года. Об этом в ходе брифинга рассказал глава НБУ Яков Смолий.

Новая кредитная программа stand by для Киева была одобрена Советом директоров МВФ в декабре 2018 года. Украина в течение ближайших 14-ти месяцев должна получить $3,9 млрд Из них $1,4 млрд были выплачены в конце декабре 2018 года, а в 2019 году Киев получит два транша по $1,3 млрд 15 мая и 15 ноября.

«В этом году мы ожидаем два транша по $1,3 млрд, два пересмотра — один в мае, второй в сентябре. Соответственно эти средства будут направлены в золотовалютные резервы», — приводит слова Смолия «РИА Новости».

Портал 112.ua в конце ушедшего года не поленился посчитать, сколько всего денег заняла Украина за время своей самостийности. Согласно их подсчётам, МВФ перечислил Киеву в общей сложности $31,363 млрд (это если не считать последний, декабрьский транш размером в $1,4 млрд). При этом прелесть кредитов именно от МВФ состоит в низкой процентной ставке: для Украины она не поднимается выше 3%, а все иные кредиторы хотят как минимум 7,5% годовых. МВФ, меж тем, выдаёт кредиты преимущественно на пополнение золотовалютных резервов страны, и частично — на выплаты госдолга с более высокой процентной ставкой.

За годы независимости Украина брала в долг у различных международных финансовых учреждений, а также напрямую у иностранных государств — России, Японии, Германии, Канады, США. Задолженность Украины по займам, полученным от иностранных государств, составляет $1,73 млрд Киев обязан отдать правительствам Канады $0,3 млрд, Германии — $0,26 млрд, России — $0,61 млрд, США — $0,01 млрд, Японии — $0,55 млрд

Страна при этом не живёт лучше. News.ru писал ранее о росте цен на продукты на Украине: борщевой набор вдвое подорожал за год. В конце декабря 2017 года он стоил порядка $1, то сейчас уже около $2. Безработица вкупе с инфляцией заставляет граждан страны искать работу за рубежом, превращаясь в «заработчан». Евроинтеграция, которой так бурно радовался Киев, не поспособствовала экономическому развитию Украины, и сегодня всё больше украинцев склонны считать, что Европа и США нещадно эксплуатируют их родину. Носителем таких идей стал, в частности, депутат Верховной Рады Евгений Мураев, заявивший 16 января, что США и ЕС «выпили все соки» из Украины.

Как выглядит сегодня ситуация на Украине, каково будущее этой страны, где уже очень скоро пройдут президентские выборы, News.ru выяснял у политического аналитика Александра Асафова.

— Александр, сообщения о том, как резко подорожали овощи на Украине, выглядят весьма тревожно. Насколько серьёзен такой критерий, как набор овощей для борща?

— Украинская экономика довольно давно использует этот странный мультипликатор — «борщевой набор». Они замеряют стоимость корзины продуктов, необходимых для приготовления борща, и далее судят о ситуации в экономике в целом. У нас под новый год обычно тоже используется некий «индекс Оливье». На самом деле экономического смысла в этом ноль, но частично картину с инфляцией этот критерий показывает. На Украине очень сильно дорожает жизнь. Люди покидают страну. Они едут на заработки в любую точку мира, где можно заработать деньги. Украина находится в затяжной экономической катастрофе, и при разрушенной экономике эта ситуация будет лишь усугубляться.

— Что же займы? Транши поступают регулярно.

— Жизнь на Украине теплится только благодаря внешним заимствованиям. В долг ей дают с политическими целями: Украина нужна в качестве инструмента давления на Россию. При этом как живут люди внутри неё — никого абсолютно не волнует. Есть люди, которые раскладывают эти деньги по карманам, они же обеспечивают все недружелюбные действия против России.

— Эти люди — приближенные президента Украины?

— Не только приближенные. Пётр Порошенко за эти годы увеличил своё благосостояние в несколько раз и планирует увеличивать его и дальше, оставаясь на второй срок.

— А что происходит с украинской экономикой?

— Украина сваливается в яму нищеты. Достаточно взять в руки любые реальные документы — стоимость газа для населения, стоимость продуктов, наличие и состояние рынка труда и так далее.

— Нет ли противоречия в сегодняшнем заявлении депутата Рады Евгения Мураева, который объявил, что США и Евросоюз выпили из Украины все соки? Деньгами ведь поддерживают. Не лукавит ли Мураев?

— Один из излюбленных приёмов в украинской политике — когда малоизвестная фигура делает какие-то резкие заявления, идущие в разрез с официальной позицией. Это такой общеукраинский способ напомнить о себе, попав в заголовки новостей. Говорить, что американцы выпили все соки нельзя, хотя утверждение яркое. Оно не вполне соответствует действительности. Соки пили те, кто пил и пьёт их сейчас — это олигархи, часть которых плотно инкорпорирована во власть, а другая часть за эту власть борется. Они продолжают растаскивать страну, разворовывать и продавать всё, что можно продать.

— Что же можно продать сегодня? Страна фактически не имеет промышленности и уже почти не владеет ресурсами.

— Продают всё, что угодно. Авиационные и другие технологии. Цель украинской власти — через коррупционные механизмы продавать остатки советского наследия туда, где купят. Украину ловили на поставках вооружения запрещённому в России Исламскому государству; высказывались существенные предположения, что Северная Корея получила через украинцев ряд технологий, которые ею были использованы для создания оружия. Ну и, конечно, авиационные технологии нашли новых владельцев в Китае. Новости в этом, по сути, нет, и нет констатации, поскольку процесс этот в динамике.

— Как вам видится будущее Украины при таком положении вещей?

— Дно ещё не достигнуто. Будет ещё хуже, поскольку в 2019 году украинцам необходимо только на обслуживание внешних займов, сделанных за последние 20 лет, потратить огромные суммы, измеряемые миллиардами долларов. И этих денег нет — их тоже надо брать взаймы. Но пока Украина нужна как инструмент давления, весь этот её «экономический праздник» будут оплачивать.

— Украина смогла интегрироваться в Евросоюз. Поучили ли обычные жители страны от этого какую-то выгоду?

— Нет. Интеграция принесла то, о чём предупреждали осторожные люди, хорошо изучившие процесс евроинтеграции. Квоты по торговле с Евросоюзом выбираются в первые же дни их публикации, а Украина стала рынком сбыта для товаров низкого качества. Свои рынки сбыта страна потеряла, встав на дорожку разрыва отношений с крупнейшим рынком для своей продукции — с Россией. А больше это никто не покупает.

— Украинские политики, тем не менее, изо дня в день с пеной у рта говорят о росте и подъёме экономики.

— Всё это враньё. Американцы пока будут продолжать оплачивать эту историю, поскольку содержание такой враждебной формации рядом с Россией политически выгодно и удобно. И к тому же не так уж дорого. Украину будут держать на очень голодном пайке. Люди будут уезжать в Польшу, в Россию, то есть, будут продолжать бежать. А те, кто остаётся, будут испытывать серьёзные затруднения, но украинский телевизор им объяснит, что всё на самом деле хорошо, во всём виновата Россия, «весь мир с нами» и надо немного потерпеть и дождаться победы, а вместе с победой придут европейские зарплаты и европейский уровень жизни. Хотя, конечно же, это всё неправда.

— Как долго США будет выступать в роли спонсора нищающей Украины?

— США готовы вести непримиримую войну с Россией до последнего украинца. Пока там есть кому брать эти деньги, пока есть кому поддерживать антироссийскую риторику, ситуация будет продлеваться. По традиции большая часть денег будет украдена, меньшая — пойдёт на обслуживание долгов. Никакого роста экономики в такой ситуации не просматривается.

— Какова позиция ЕС? Что-то меняется?

— Европа в последнее время ведёт себя не очень комфортно для американцев. Она выходит из договора вассалитета, который нужен американцем. Фактически США теряет контроль над европейцами. И здесь Украина может пригодиться Штатам ещё раз, уже как будущий инструмент давления на страны Европы.

— Непосредственно на Украине нет экономистов, которые могли раскрыть глаза на неизбежную катастрофу?

— В прошлом году глава украинского ЦБ был уволен за то, что дерзнул обсудить сложившуюся реальную ситуацию в экономике.

— Обнищание страны будет способствовать электоральной активности украинцев? Ведь совсем скоро они будут выбирать президента страны.

— На выборы придёт в основном ядерный электорат Порошенко — те, кто увлечён наиболее агрессивной риторикой в сторону России. Как они проголосуют — тоже понятно. Кроме того, Порошенко контролирует и медиапространство, и контролирует через МИД зарубежное голосование, а как раз огромное число украинцев находится именно за рубежом. Уже сейчас очевидно, что победит действующий президент.

— А как же пресловутые европейские ценности и, прежде всего, демократия?

— Говорить о демократии в стране, где у власти стоят вооружённые банды, взявшие в свои руки эту власть в результате государственного переворота, несколько забавно. Но никакие выборы сейчас власть на Украине в сторону более разумной сменить не могут. Порошенко прекрасно понимает, что, перестав быть президентом, он получит преследование со стороны более успешного конкурента и потеряет постоянный источник своего благосостояния. Он создаст из голосования максимально чёткую картинку, которая легитимизирует его на следующий президентский срок.