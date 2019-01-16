Путин обратил внимание глав Минфина и ЦБ на инфляцию 

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства обратил внимание министра финансов Антона Силуанова и председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной на инфляцию в стране.
«Хочу обратить внимание и Антона Германовича, и председателя Центрального банка на вопросы инфляции», — сказал Путин.
Он отметил, что «ничего там такого неожиданного… не происходит, тем не менее, есть вопросы, требующие дополнительного внимания».
«Имею в виду плановые показатели — нам надо за ними следить», — сообщил Путин.
Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что цены на бензин в стране в 2019 году будут расти в пределах инфляции.