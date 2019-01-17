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Суд обязал Газпром списать долги чеченцев из-за вероятных социальных протестов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 4 часа назад
Заводской райсуд Грозного по иску прокуратуры Чечни предписал снять задолженность жителей республики на 9 млрд рублей перед ООО «Газпром межрегионгаз Грозный».
«Проведенной прокуратурой региона проверкой установлено, что ответчиком вопреки требованиям законодательства и внутриведомственного приказа документы, необходимые для списания дебиторской задолженности населения, которая в силу истечения сроков исковой давности стала безнадежной к взысканию, не составлялись», — говорится на сайте прокуратуры Республики Чечня.
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Отмечается, что действия ответчика по массовому предъявлению требований об оплате задолженности «создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения».
Суд признал заявленные прокуратурой требования обоснованными и обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» списать указанную задолженность с населения.
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Комментарии858
Экономика , Видео , Компании , Нафтогаз , Газпром , Газпром Межрегионгаз
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