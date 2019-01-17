В Госдуме согласились с Чубайсом в вопросе энергетики

«К сожалению, вынужден согласиться с такой оценкой. Даже по официальной статистике энергоемкость нашего ВВП в 1,8 раза выше, чем в Китае, а показатели развитых стран она превышает в 2,2 раза и более», — передает слова Завального РИА «Новости».

Он отметил, что затраты на электроэнергию в составе российского ВВП достигли 4%, и продолжают расти, хотя в США этот показатель составляет всего 2,5%, а в Европе — 3,5%.

Завальный заметил, что общий объем потребления энергии в России выше 1 млрд тонн условного топлива в год. В то же время треть этого объема потребляет сам топливно-энергетический комплекс, который имеет потенциал снижения энергоемкости как минимум в 20%.

«Потенциал энергосбережения первичных энергоресурсов в целом по стране оценивается более чем в 30%», — заявил глава комитета.

Завальный указал, что целевые показатели Энергетической стратегии до 2030 года по снижению энергоемкости ВВП на 40% к 2020 году вряд ли будут достигнуты, фактически ожидаемое значение не сможет превысить 16-17%, а это более чем в два раза ниже целевых показателей.

Накануне председатель правления Роснано заявил, что «Россия является на сегодня одной из самых энергорасточительных стран в мире».