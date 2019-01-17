Сербия готова присоединиться к «Турецкому потоку»

Сербия испытывает потребность в увеличении поставок газа и заинтересована в прокладке части газопровода «Турецкий поток» через свою территорию. Об этом заявил министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Александар Антич.

«Разговоры на тему строительства части газопровода для Сербии — в повестке дня и, без сомнения, одни из самых важных. Сербия чрезвычайно заинтересована в строительстве этой части газопровода. Я думаю, что мы очень близки к этому», — сказал Антич, подчеркнув, что «Сербия, соседние страны, страны Европы испытывают огромную потребность в новом газе», передает ТАСС

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия готова увеличить объемы поставок газа в Сербию. «Сербия — наш давний партнер, который не только получает газ, но через него происходит и транспортировка газа. Сейчас это примерно 350 млн куб. м газа. В перспективе рассматривается возможность расширения объемов транспортировки. В 2017 году был подписан протокол между Россией и Сербией о расширении газотранспортной инфраструктуры. Это в первую очередь прерогатива самих сербских компаний, а мы в свою очередь готовы увеличить объемы поставок газа в случае уже окончательной реализации подписанной дорожной карты», — сказал Новак.