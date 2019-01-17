Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.58
$
66.80
75.82
75.99
Прогноз
21.01 – 28.01
$
67.99
78.30
Индексы и котировки Brent
60.87
+0.74 Золото
1291.45
+0.09 РТС
1157.06
+0.18
Динамика валют
EUR / USD
17.01
1.1388
–0.0010
03.01
1.1398
14.01
03.01
20.12

Сербия готова присоединиться к «Турецкому потоку» 

BFM.RU + ещё 28 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сербия испытывает потребность в увеличении поставок газа и заинтересована в прокладке части газопровода «Турецкий поток» через свою территорию. Об этом заявил министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Александар Антич.
«Разговоры на тему строительства части газопровода для Сербии — в повестке дня и, без сомнения, одни из самых важных. Сербия чрезвычайно заинтересована в строительстве этой части газопровода. Я думаю, что мы очень близки к этому», — сказал Антич, подчеркнув, что «Сербия, соседние страны, страны Европы испытывают огромную потребность в новом газе», передает ТАСС.
Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия готова увеличить объемы поставок газа в Сербию. «Сербия — наш давний партнер, который не только получает газ, но через него происходит и транспортировка газа. Сейчас это примерно 350 млн куб. м газа. В перспективе рассматривается возможность расширения объемов транспортировки. В 2017 году был подписан протокол между Россией и Сербией о расширении газотранспортной инфраструктуры. Это в первую очередь прерогатива самих сербских компаний, а мы в свою очередь готовы увеличить объемы поставок газа в случае уже окончательной реализации подписанной дорожной карты», — сказал Новак.
Как сообщалось, президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна не намерена отказываться от российского газа в пользу более дорогого сжиженного в угоду Западу. Президент РФ Владимир Путин находится в четверг в Сербии с официальным визитом. Стороны планируют подписать соглашение о сотрудничестве в области энергетики.
BFM.RU: последние новости
Чистый отток капитала частным сектором из России по итогам 2018 года вырос в 2,7 раза Кудрин: Счетная палата не видела окончательных версий нацпроектов Орешкин о росте цен: «Ситуация лучше, чем ожидали многие»
Комментарии
Экономика , Ближний Восток , В мире , Политика , Александр Новак , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй отказалась от поездки в Давос1
«Газпром» и Сербия смогли договориться
На Украине перестанут печатать гривны2
Депутаты поддержали Чубайса и предложили штрафовать россиян455
Пенсионный фонд планирует масштабное сокращение5
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
05:33
Кудрин нашел способ вывести Россию в лидеры
Экономика Личный счет
04:27
Россияне спасают деньги от дедолларизации
Личный счет Компании
05:45
Греф вынес неутешительный вердикт Европе
Компании Экономика
06:06
Чубайс поддержал идею «электричества для богатых»
Личный счет
01:11
К дачникам обратились с призывом
Недвижимость
04:22
Напрасные надежды: почему россияне прозябают в бедности
Личный счет Статьи
03:13
Озвучены планы Путина на «Северный поток-2»
Экономика
01:00
Россияне застряли в долговой петле
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение