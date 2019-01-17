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На Украине перестанут печатать гривны 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Национальный банк Украины (НБУ) перестанет печатать купюры номиналом пять и десять гривен, рассказал глава ведомства Яков Смолий, которого цитирует «РБК-Украина». На смену банкнотам придут монеты.
По словам Смолия, пятигривневые монеты будут вводиться в оборот в 2019 году, десятигривневые — в последующие годы.
Такую меру глава НБУ объяснил большей долговечностью монет по сравнению с купюрами. «Изготовление монет и их обращение значительно дешевле для НБУ, чем банкноты», — отметил Смолий.
Вместе с тем купюры номиналом пять и десять гривен продолжат выпускаться, но ограниченным тиражом. Они будут предназначены для коллекционеров.
Опрошенные изданием «Новое время» экономисты рассказали, что отказ от купюр в пользу монет не приведет к росту инфляции, поскольку номинал монет не будет отличаться, а значит общая денежная масса в обращении не возрастет.
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Экономика , В мире , СНГ , РБК-Украина
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