На Украине перестанут печатать гривны

Национальный банк Украины (НБУ) перестанет печатать купюры номиналом пять и десять гривен, рассказал глава ведомства Яков Смолий, которого цитирует «РБК-Украина» . На смену банкнотам придут монеты.

По словам Смолия, пятигривневые монеты будут вводиться в оборот в 2019 году, десятигривневые — в последующие годы.

Такую меру глава НБУ объяснил большей долговечностью монет по сравнению с купюрами. «Изготовление монет и их обращение значительно дешевле для НБУ, чем банкноты», — отметил Смолий.

Вместе с тем купюры номиналом пять и десять гривен продолжат выпускаться, но ограниченным тиражом. Они будут предназначены для коллекционеров.

Опрошенные изданием «Новое время» экономисты рассказали, что отказ от купюр в пользу монет не приведет к росту инфляции, поскольку номинал монет не будет отличаться, а значит общая денежная масса в обращении не возрастет.