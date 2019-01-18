Вытеснение газом: конкуренты сдают «Газпрому» европейский рынок

"Газпром" в 2018-м установил третий подряд рекорд годового экспорта в Европу и Турцию — более 200 миллиардов кубометров — и имеет все шансы еще больше увеличить свою долю европейского рынка. Почему спрос на российский газ резко вырастет — в материале РИА Новости

Тектонический сдвиг

Европе требуется все больше газа. По прогнозам агентства Global Gas Analytics, потребление голубого топлива в Старом Свете к 2025 году увеличится на пять миллиардов кубометров по сравнению с прошлым годом.

При этом добыча газа в странах ЕС неуклонно снижается. Падение продолжается уже не первый год, но последние две недели добавили изрядную долю драматизма в уже привычную картину.

Девятого января Верховный суд Нидерландов сообщил, что принял к рассмотрению 26 исков от региональных властей и частных лиц с требованием досрочно прекратить добычу на крупнейшем в Европе газовом месторождении Гронинген. Оно уже 55 лет является основным источником газа для континентальной Европы, и даже сейчас его остаточные запасы оцениваются в 800 миллиардов кубометров.

Откачка газа из недр Гронингена стала причиной нарастания сейсмической активности в регионе. Из-за этого правительство Голландии в 2005 году было вынуждено ввести "потолок" добычи на уровне 37,5 миллиарда кубометров в год.

Однако с 2008 года — в период высоких цен на энергоносители — компании Shell ExxonMobil , совместно ведущие разработку месторождения, резко увеличили добычу газа. Результатом стало землетрясение силой 3,6 балла, потрясшее Нидерланды в августе 2012-го. Жертв тогда удалось избежать, но многие строения, включая жилые дома, были разрушены или серьезно повреждены.

Несмотря на это, уже в следующем году Shell и ExxonMobil выкачали из недр Гронингена рекордный за четыре десятилетия объем газа — 53,8 миллиарда кубометров. Компании объяснили рост добычи "необходимостью покончить с зависимостью от импорта газа из России".

Наказанием за жадность газовиков стало землетрясение в январе 2018-го, которое привело к большим разрушениям в районе Гронингена. Это вызвало волну возмущения среди местных жителей, после чего правительство страны распорядилось сократить добычу газа до 12 миллиардов кубов к 2022 году и полностью прекратить ее к 2030-му. В результате уже в текущем году Голландия должна стать нетто-импортером газа, а в дальнейшем потребность страны в поставках топлива из-за границы будет только нарастать.

Январские иски, поданные в Верховный суд Нидерландов, означают, что этот процесс будет проходить гораздо быстрее, чем предполагалось ранее, нехватка же газа в Голландии, а также в Европе в целом будет нарастать резче, чем предсказывали пессимисты.

Тролль не спасет

Следующий удар по борцам с "энергетической зависимостью Европы от России" нанесла Норвегия. Эта страна считается основным конкурентом Москвы на европейских газовых рынках, занимая второе место по поставкам газа в Евросоюз после России и обеспечивая четверть потребностей объединенной Европы в голубом топливе (российский газ, по оценкам Wood Mackenzie, занимает 37% европейского рынка).

Основной объем газа в Норвегии (35 миллиардов кубометров в год) добывается на месторождении Тролль. Однако наращивание производства здесь невозможно из-за лимита пропускной способности газопровода, идущего от этого месторождения. Другие норвежские месторождения уже прошли пик добычи, и производство там падает.

В результате Норвежский директорат нефти 10 января был вынужден сократить свой прогноз по экспорту газа с 123,1 миллиарда кубометров до 121,4 миллиарда в 2022 году. Пока газовики Норвегии на найдут и не запустят в эксплуатацию новые месторождения, добыча голубого топлива в стране будет снижаться примерно на два процента в год. Соответственно, будут усыхать и объемы экспортных поставок.

Но и на этом плохие новости для европейского газового рынка не закончились. Алжир, основной поставщик голубого топлива в Юго-Западную Европу, предупредил о предстоящем сокращении экспорта из-за быстрорастущего внутреннего спроса.

В 2017 году Испания и Португалия по трубопроводам и в виде СПГ получили 49,6 миллиарда кубометров алжирского газа, но уже к 2022-му его экспорт может полностью прекратиться. "Нам хватит только на наши внутренние нужды", — откровенно высказался министр энергетики Алжира Мустафа Гитони.

Гибкая экспансия

Сжиженный природный газ, который отдельные эксперты пытаются представить как достойную альтернативу российскому топливу, тоже не внушает особого оптимизма европейцам. В тройку крупнейших поставщиков СПГ в Старый Свет сейчас входят Катар, Нигерия и Алжир.

При этом Катар, на долю которого приходится большая часть поставок (41%), официально сообщил, что как минимум до 2025 года не планирует масштабного наращивания производства и экспорта. У Нигерии сейчас отсутствуют технические возможности для наращивания экспорта, а про Алжир мы уже говорили.

На США приходится четыре процента импорта СПГ в Европу, и заокеанские газовые компании намерены существенно нарастить эту долю. Вот только сами европейцы пока к этому не готовы, поскольку американский сжиженный газ оказывается слишком дорогим.

Поэтому наиболее динамично наращивает долю на европейском рынке СПГ именно Россия. В прошлом году испанская Gas Natural Fenosa и "Ямал СПГ" подписали контракт, согласно которому в Испанию до 2041 года ежегодно будут приходить 37 танкеров с ямальским сжиженным газом. Всего планируется поставить три миллиарда кубометров топлива.

Падение внутренней добычи в странах ЕС, сокращение экспортных возможностей Алжира и Норвегии, а также ценовое конкурентное преимущество российского газа обеспечивают "Газпрому" отличные возможности для увеличения поставок.

Сейчас портфель подписанных долгосрочных контрактов газового холдинга обеспечивает сбыт четырех триллионов кубометров газа в страны дальнего зарубежья до окончания срока действия соглашений.

Сверх этого "Газпром" запустил и наращивает продажи газа через электронную торговую платформу (ЭТП). Это дает компании дополнительную гибкость как по ценам, которые привязаны к спотовому рынку, так и по географии поставок.

В частности, на этой неделе "Газпром экспорт" сообщил о начале продаж газа через ЭТП с отправкой на крупнейший в Европе газовый хаб Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах. С этой торговой площадки, специализирующейся на торговле трубопроводным и сжиженным природным газом, топливо продают по всей Европе, включая Великобританию.

По мнению экспертов, выход "Газпрома" на TTF может свидетельствовать о готовности компании снижать цены на газ вплоть до демпинговых. Это станет дополнительным препятствием для укрепления на европейском рынке конкурентов российского монополиста — в первую очередь американцев со своим СПГ.