Фунт лиха: Brexit разорит британцев

Британский парламент не хочет поддерживать соглашение Терезы Мэй и Брюсселя по Brexit. У правительства королевства остается всего три дня, чтобы подготовить план «В» и убедить парламентариев принять его. В противном случае перспективы у Лондона далеко не радужные: в случае «жесткого» Brexit под ударом окажутся британские банки и финансовые компании, фунт стерлингов обвалится, продукты резко вырастут в цене.

Палата общин с разгромным счетом — 202 за и 432 против — отклонила 15 января план поэтапного выхода страны из ЕС , который ранее премьер Тереза Мэй согласовала с Брюсселем. Против соглашения проголосовали даже часть однопартийцев Мэй.

Парламентариев, в частности, категорически не устраивает механизм backstop, предусматривающий сохранение на переходный период прозрачной границы между Северной Ирландией и Ирландской республикой, которая входит в ЕС.

Многие парламентарии считают, что Тереза Мэй закрыла двери для диалога с законодателями и слишком твердо стоит на своей позиции, но при этом альтернативных готовых вариантов сами парламентарии не предлагают. Премьер-министр теперь должна представить парламенту свой «план Б» к 21 января.

В ЕС между тем хотят ясности от Лондона. Пока понимания нет, но есть разные варианты. И среди них все чаще упоминается «жесткий» Brexit — развод без соглашения и переходного периода, что, по мнению экспертов, чревато серьезными экономическими потрясениями и для Великобритании, и для Евросоюза.

Доля европейских партнеров во внешнеторговом обороте Великобритании более 40%, при этом Великобритания — одна из крупнейших экономик ЕС, говорит инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

Прежде всего, негативные последствия ощутит на себе британский фунт стерлингов. Бахтин напоминает, что с момента внесения в парламент законопроекта о референдуме по членству страны в ЕС в мае 2015 года фунт стерлингов потерял почти 20% к доллару США.

При этом осенью 2016-го курс опускался до 1,22 доллара за фунт, что на 5% ниже текущих уровней. В шоковом сценарии курсовые минимумы, очевидно, обновятся, предупреждает аналитик.

В то же время большинство российских и международных экспертов уверены, что риски Brexit уже заложены в стоимость британской валюты.

Вариант «Brexit без соглашения» как самый жесткий в нынешний диапазон котировок фунта $1,25-$1,3 уже и так заложен, отмечает шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев.

Никакие негативные, но не окончательные новости обвалить фунт еще глубже пока не способны: только если решение выйти без соглашения будет окончательным и бесповоротным, фунт может провалиться — но, вероятно, и в этом случае лишь слегка ниже $1,2, полагает аналитик.

Фунт доказал свою устойчивость к новым потрясениям, устояв после разгрома Мэй в парламенте и не допустив резких колебаний, пока Палата общин 16 января обсуждала вопрос доверия правительству. Сейчас курс британской валюты держится на уровне $1,28.

По мнению британских аналитиков и главы Банка Англии Марка Карни, устойчивость «британца» обязана позитивными ожиданиями продления статьи 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе, то есть фактически — продления срока выхода Британии из ЕС.

Пока готовность к такому варианту развития событий со стороны Брюсселя подтверждается только на уровне слухов, официально еврочиновники настаивают на соблюдение дедлайна, который Лондон сам установил.

Аналитики банка считают, что в этом случае пройдет новый референдум по Brexit, а лейбористы проведут национализацию железных дорог, коммунального сектора и энергокомпаний. Все это станет шоком, и курс фунта стерлингов упадет до $1.

Кроме того, для большинства отраслей британской экономики появится риск введения таможенных сборов и пошлин при ввозе товаров и услуг в ЕС, что повысит издержки и снизит их конкурентоспособность.

По оценке Bloomberg , наибольшие проблемы в случае «жесткого» Brexit будут ждать сектор коммерческой недвижимости и розничную торговлю.

Некоторые торговые сети уже делают запасы на черный день, а граждане скупают товары длительного потребления, такие как кофе и консервы. Не секрет, что треть продуктов питания в страну завозится из Европы.

Падение фунта, даже не по катастрофическому сценарию, вместе с ростом таможенных издержек неизбежно приведет к росту цен на импорт. В итоге «жесткий Brexit» простые британцы почувствуют на своем кошельке.

Основные «страдальцы» из-за драмы Brexit — британские (прежде всего, транснациональные с головными офисами в Лондоне) банки, фонды и торгово-посреднические фирмы, отмечает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский . Невеселая жизнь и у страховщиков имущества и контрактов, добавляет он.

Фактически при жестком Brexit им придется действовать через создаваемые в Европе дочерние группы компаний, и для них уже не будет режима наибольшего благоприятствования на равных условиях с банками, которые останутся работать в юрисдикции Евросоюза, соглашается Петр Пушкарев.

Уезжать из Лондона в ЕС уже начали финансисты и банкиры. Их путь лежит, прежде всего, в Германию, а также в США и Азию.

По данным Bloomberg, пакуют чемоданы и состоятельные европейцы, проживавшие в Британии. В качестве альтернативы эти люди выбирают Париж, Брюссель, Цюрих и Женеву.

Anthony Ward Thomas Removals, специализирующаяся на переселении граждан за границу, в 2018 году организовала 296 переездов из Соединенного Королевства. Это на 82% больше, чем в предыдущем году.

Британская торговая палата (British Chambers of Commerce, BCC) ранее отмечала, что бизнес-инвестиции в Великобритании в 2019 году резко сократят темпы роста до 0,1% с ожидавшегося в 2018 году роста на 1%.

Экономисты полагают, что «жесткий Brexit» может привести к рецессии в Британии. Агентство Bloomberg назвало неопределенность с Brexit одним из главных рисков для мировой экономики в 2019 году.

«Наш базовый сценарий заключается в том, что Великобритания и ЕС согласятся и ратифицируют сделку Brexit. Но мы полагаем, что риск отсутствия сделки достаточно велик, чтобы повлиять на рейтинг», — отмечал аналитик S&P Global Ratings Пол Уоттерс.