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Нафтогаз выдвинул новые условия подписания контракта на транзит газа 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Новый контракт на транзит должен быть подписан с новым оператором ГТС, который создается на Украине, заявил в пятницу на брифинге глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
Верховная рада Украины в 2014 году приняла закон, разрешающий правительству создать оператора ГТС страны, в котором до 49% смогут получить инвесторы из США и ЕС. Документ также предусматривает, что компания-оператор получит право на управление или концессию и аренду магистральных газопроводов и подземных хранилищ. Кабмин Украины принял решение о создании компании "Магистральные газопроводы Украины", которой предполагается передать от "Нафтогаза" управление ГТС.
"Стороной нового транзитного контракта должен стать новый независимый оператор газа, который сейчас создается группой "Нафтогаз" в рамках процесса амбалдинга", — сказал Коболев. Трансляцию брифинга ведет украинский "5 канал".
Коболев рассчитывает, что новый оператор газотранспортной системы страны заработает с января 2020 года.
Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года.
На 21 января запланированы трехсторонние переговоры по газу на министерском уровне в формате Россия-Украина-ЕК.
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Комментарии
Экономика , Нафтогаз , ЕС , Правительство Украины , Верховная Рада , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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