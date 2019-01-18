Россия затормозит экономику Белоруссии

Экономика Белоруссии в среднесрочной перспективе вырастет меньше, чем на два процента, если Москва не предоставит Минску полноценной компенсации за проведение у себя налогового маневра в нефтяной отрасли, подсчитал Международный валютный фонд . Результаты исследований опубликованы на сайте организации.

По расчетам авторов, белорусская экономика не сможет в ближайшие годы вырасти больше, чем на два процента. Причина — в отсутствии необходимых структурных реформ, неблагоприятной демографической ситуации, низкой производительности труда. Общие проблемы уже отражаются на других показателях. Так, в 2018 году дефицит государственного бюджета составил 1,3 процента ВВП против 0,3 процента в 2017-м.

Однако без помощи России среднесрочный рост окажется гораздо ниже двух процентов, уверены в МВФ. Отразится это и на показателях дефицита бюджета, а также внешнеторгового баланса.

В 2019 году в России стартовал налоговый маневр в нефтяной отрасли. Он предполагает постепенное снижение к 2014 году экспортной пошлины на нефть, нефтепродукты и газ с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В результате нефть, поставлявшаяся прежде в Белоруссию по внутрироссийским ценам, будет продаваться по более высоким мировым. Также Минск лишится части экспортной пошлины от перепродажи российской нефти в Европу.