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Россия затормозит экономику Белоруссии 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Экономика Белоруссии в среднесрочной перспективе вырастет меньше, чем на два процента, если Москва не предоставит Минску полноценной компенсации за проведение у себя налогового маневра в нефтяной отрасли, подсчитал Международный валютный фонд. Результаты исследований опубликованы на сайте организации.
По расчетам авторов, белорусская экономика не сможет в ближайшие годы вырасти больше, чем на два процента. Причина — в отсутствии необходимых структурных реформ, неблагоприятной демографической ситуации, низкой производительности труда. Общие проблемы уже отражаются на других показателях. Так, в 2018 году дефицит государственного бюджета составил 1,3 процента ВВП против 0,3 процента в 2017-м.
Однако без помощи России среднесрочный рост окажется гораздо ниже двух процентов, уверены в МВФ. Отразится это и на показателях дефицита бюджета, а также внешнеторгового баланса.
В 2019 году в России стартовал налоговый маневр в нефтяной отрасли. Он предполагает постепенное снижение к 2014 году экспортной пошлины на нефть, нефтепродукты и газ с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В результате нефть, поставлявшаяся прежде в Белоруссию по внутрироссийским ценам, будет продаваться по более высоким мировым. Также Минск лишится части экспортной пошлины от перепродажи российской нефти в Европу.
В декабре белорусский президент Александр Лукашенко оценивал потери своей страны от российских реформ в 10 миллиардов долларов и утверждал, что Москва отказывается от обещанной ранее компенсации.
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Экономика , Александр Лукашенко , Международный валютный фонд
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