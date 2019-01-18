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Нафтогаз предложил способ остановки «Северного потока — 2» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
«Нафтогаз Украины» по-прежнему надеется, что строительство газопровода «Северный поток — 2» продолжения «Турецкого потока» в европейские страны будет остановлено, заявил глава украинской госкомпании Андрей Коболев.
На брифинге Коболев выразил надежду, что Румыния вынесет на рассмотрение Европарламента поправки к Газовой директиве ЕС, которые помогут остановить реализацию этих проектов.
«Если удастся ЕП проголосовать о применении этой директивы для морских газопроводов, есть большая вероятность, что не состоится ни вторая нитка «Турецкого потока», ни «Северный поток — 2». У нас есть сейчас очень сдержанный оптимизм относительно того, что Румыния, которая сейчас председательствует, возможно, вынесет этот вопрос», — приводит его слова РИА «Новости».
Румыния председательствует в Совете ЕС в первом полугодии 2019 года.
В октябре в Киеве заявили о наличии «плана Б» на случай запуска «Северного потока — 2». По словам коммерческого директора Нафтогаза Юрия Витренко, этот план состоит в том, чтобы отсудить у Газпрома 12 млрд долларов в качестве компенсации ущерба, который якобы понесет Украина из-за простоя своей газотранспортной системы (ГТС) в результате запуска «Северного потока — 2».
Коболев заявил, что, по оценке НАК «Нафтогаз Украины», ущерб Украины от газовых контрактов, которые были подписаны с Газпромом в 2009 году, оценивается в 32 млрд долларов. «Эта цифра состоит из переплат, штрафов и других компонентов, которые стали последствиями контракта 2009 года. В перерасчете на каждую украинскую семью это примерно 61 тыс. гривен (около 2 тыс. 170 долларов)», — заявил он.
Глава Нафтогаза отметил, что благодаря Стокгольмскому арбитражу Украине «удалось спаси 94,7 млрд долларов» в основном за счет отмены условия «бери или плати».
Ранее в Нафтогазе заявляли, что в рамках решения Стокгольмского арбитража по взысканию активов с Газпрома возможны новые судебные иски к российской компании.
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Комментарии173
Экономика , Видео , Нафтогаз , Газпром , ЕС , Европарламент , Совет Европы , РИА Новости
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