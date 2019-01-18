Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.44
$
66.55
75.66
75.89
Прогноз
21.01 – 28.01
$
66.40
76.56
Индексы и котировки Brent
61.99
+0.36 Золото
1283.13
–0.20 РТС
1167.48
+0.08
Динамика валют
EUR / USD
18.01
1.1404
+0.0001
04.01
1.1403
15.01
04.01
21.12

Российские банки подверглись атаке 

Lenta.ru + ещё 16 1 час назад
Фото: РИА Новости
Специалисты компании Group-IB зафиксировали хакерскую атаку группировки Silence на российские банки и платежные системы. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Злоумышленники разослали фишинговые письма 80 тысячам сотрудников различных финансовых организаций 16 января. Послания имитировали приглашение на финансовый форум iFin-2019. Преступники распространили их в тот же день, когда организаторы делали настоящую рассылку. Текст имитировал реальный анонс.
В прикрепленном к письмам файле, выданном за анкету участника, содержалась программа Silence.Downloader, которая проникает в банковскую систему через компьютеры сотрудников.
Эксперты Group-IB уверены, что эта рассылка вновь подтверждает, что члены русскоязычной группировки Silence в реальной жизни являются работниками финансовой сферы.
Сообщается, что в конце декабря 2018 года Silence также рассылали фишинговые письма от имени известной компании. Тогда они просили помощи в открытии финансового счета. Они тщательно подготовили эту атаку: в переписке подробно описывались структура корпорации и особенности зарплатных проектов.
В ноябре 2018 года эксперты обнаружили, что хакеры из Silence организовали атаку на банки. В своих рассылках злоумышленники представлялись Центробанком России. Прикрепленные «официальные» документы оказывались программой Silence.Downloader.
Последние новости
Германия объявила Керченский пролив свободным Чеченцам простили 9 миллиардов газовых долгов из-за угрозы протестов Два Су-34 разбились на Дальнем Востоке
Комментарии
Экономика , В мире , Интернет , Криминал , Наука и техника , Происшествия , СНГ , Центральный банк России , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Долги за газ захотели списать по всей России36
«»Северный поток-2" уже не остановить»1
Списание долгов Чечне объяснили «особенной ситуацией»3
Лукашенко высказался об общей валюте с Россией1
На пороге третьей газовой войны: чего добивается Киев2
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
05:33
Кудрин нашел способ вывести Россию в лидеры
Экономика Личный счет
04:27
Россияне спасают деньги от дедолларизации
Личный счет Компании
05:45
Греф вынес неутешительный вердикт Европе
Компании Экономика
06:06
Чубайс поддержал идею «электричества для богатых»
Личный счет
01:11
К дачникам обратились с призывом
Недвижимость
04:22
Напрасные надежды: почему россияне прозябают в бедности
Личный счет Статьи
03:13
Озвучены планы Путина на «Северный поток-2»
Экономика
01:00
Россияне застряли в долговой петле
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение