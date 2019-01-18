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Лукашенко не против общей валюты с Россией 

РИА Новости + ещё 12 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Белоруссия не против введения единой валюты в рамках Союзного государства с Россией, однако это должна быть действительно общая валюта, а не российский рубль, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Если кто-то мне начинает говорить про объединение, то опять же с крыши: давай валюту общую. Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России", — сказал Лукашенко, которого цитирует агентство Белта.
По его словам, "должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях".
"Если вы приводите пример ЕС, хорошо — на принципах Евросоюза. Но чтобы условия были равные и подход", — заявил белорусский лидер.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 13 декабря заявил о готовности страны реализовывать все пункты договора о создании Союзного государства России и Белоруссии от 1999 года, включая образование единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, Счетной палаты. Такой уровень интеграции позволит проводить единую налоговую и тарифную политику, а также политику в области ценообразования, указал он.
Договор о создании Союзного государства, в частности, предусматривает поэтапное введение единой денежной единицы (валюты) с одновременным созданием единого эмиссионного центра.
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Комментарии
Экономика , В мире , Политика , СНГ , Дмитрий Медведев , Александр Лукашенко , ЕС , Счетная палата , Центральный банк России , Федеральная таможенная служба
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