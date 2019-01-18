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Количество банков в РФ сократилось вдвое 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Количество действующих банков в России за 5,5 лет сократилось наполовину, пишет «Финмаркет» со ссылкой на статистику Центробанка.
Так, на 1 июля 2013 года в России действовало 894 банка, а к концу 2018 года работали лишь 440 банков.
Только за 2018 годы число банков уменьшилось на 77 — с 517 до 440.
В 2013 году ЦБ начал активную расчистку российской банковской системы, основные действия регулятора пришлись на 2015 и 2016 годы, когда без лицензий остались 102 и 106 банков соответственно.
Отзывы лицензий в основном были связаны с плохим финансовым состоянием кредитных организаций и нарушениями требований законодательства. Количество действующих лицензий сокращалось также вследствие банковских слияний, а также добровольных отказов банков от продолжения деятельности.
Экономика , Компании , Центральный банк России , ИА "Финмаркет"
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