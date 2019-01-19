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США пообещали скорую потерю лидерства в экономике 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
США вскоре утратят лидерство и к 2030 году займут третье место в рейтинге стран мира по уровню валового внутреннего продукта, пишет Business Today со ссылкой на прогнозы британской аналитической компании Standard Chartered.
Отмечается, что уже в 2020 году на первое место в списке выйдет Китай. Кроме того, согласно исследованию, к 2030 году номинальный ВВП у него достигнет 64,2 триллиона долларов. За ним будет следовать Индия с показателем в 46,3 триллиона долларов, а замыкать тройку лидеров будут США с 31 триллионом долларов ВВП.
Помимо этого, в рейтинг лидеров 2030 года попали Индонезия (10,1 триллиона долларов), Турция (9,1 триллиона долларов), Бразилия (8,6 триллиона долларов) и Египет (8,2 триллиона долларов).
Также документ гласит, что к этому периоду в десятку крупнейших экономик будет входить и Россия — она расположится на восьмом месте с ВВП, составляющим почти восемь триллионов долларов. За ней расположатся Япония (7,2 триллиона долларов) и Германия (триллиона долларов).
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