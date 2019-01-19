Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.30
$
66.55
75.50
75.70
Прогноз
21.01 – 28.01
$
67.30
76.50
Индексы и котировки Brent
62.60
–0.21 Золото
1280.91
+0.01 РТС
1176.42
+0.45
Динамика валют
EUR / USD
18.01
1.1365
–0.0046
06.01
1.1411
15.01
04.01

S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB-» 

Вести.Ru + ещё 1 18 минут назад
Фото: globallookpress.com
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-" со стабильным прогнозом. Одновременно краткосрочный рейтинг России в иностранной валюте подтвержден на уровне "А-3".
При этом, как отмечает агентство S&P, присвоение России позитивного прогноза возможно в случае, если ее экономический подъем наберет силу, а тенденция роста ВВП на душу населения достигнет показателя, сопоставимого со странами, находящимися на аналогичном уровне развития, сообщает ТАСС.
Вести.Ru: последние новости
В Чечне суд разрешил списать жителям долги за газ Белоруссия готова к введению общей валюты с Россией Киев допустил прекращение транзита газа и призвал помешать российским "Потокам"
Экономика , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дерипаска потребовал проверить доходы Зюганова26
Золотой запас России побил рекорд38
Виллы на Сицилии продают за доллар
Нефть дорожает
ЦБ назвал срок пика инфляции1
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
05:33
Кудрин нашел способ вывести Россию в лидеры
Экономика Личный счет
04:27
Россияне спасают деньги от дедолларизации
Личный счет Компании
05:45
Греф вынес неутешительный вердикт Европе
Компании Экономика
06:06
Чубайс поддержал идею «электричества для богатых»
Личный счет
01:11
К дачникам обратились с призывом
Недвижимость
04:22
Напрасные надежды: почему россияне прозябают в бедности
Личный счет Статьи
03:13
Озвучены планы Путина на «Северный поток-2»
Экономика
01:00
Россияне застряли в долговой петле
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение