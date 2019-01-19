S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB-»

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-" со стабильным прогнозом. Одновременно краткосрочный рейтинг России в иностранной валюте подтвержден на уровне "А-3".