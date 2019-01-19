Депутат предложил простить всем россиянам долги за ЖКХ

В Госдуме предлагают списать населению долги за все услуги ЖКХ, в том числе и за газ, у которых истек срок давности (три года), сообщает «Российская газета».

Инициатива принадлежит Члену комитета Госдумы по охране здоровья, первому секретарю ульяновского обкома КПРФ Алексею Куринному.

Он считает, что это освободит потребителей услуг и их поставщиков от судебных тяжб, сэкономит всем время, в том числе судьям.

Так уже поступили в Чечне, списав невозвратные долги за газ. Как отмечает депутат, такие долги нельзя взыскать даже в судебном порядке.