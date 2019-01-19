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Депутат предложил простить всем россиянам долги за ЖКХ 

Рамблер + ещё 7 48 минут назад
Фото: ТАСС
В Госдуме предлагают списать населению долги за все услуги ЖКХ, в том числе и за газ, у которых истек срок давности (три года), сообщает «Российская газета».
Инициатива принадлежит Члену комитета Госдумы по охране здоровья, первому секретарю ульяновского обкома КПРФ Алексею Куринному.
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Он считает, что это освободит потребителей услуг и их поставщиков от судебных тяжб, сэкономит всем время, в том числе судьям.
Так уже поступили в Чечне, списав невозвратные долги за газ. Как отмечает депутат, такие долги нельзя взыскать даже в судебном порядке.
«При попытке взыскать эти долги ответчик заявит применение исковой давности и автоматически суд их спишет», — сказал он.
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