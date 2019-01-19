Списание долгов с чеченцев сочли незаконным

Прокуратура Чечни поступила неправильно, списав долги за газ с населения республики, считает первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов . По его словам, это нарушение закона, которое может привести к разбалансировке всей системы.

«Решение по Чечне надо отменять. Я убеждён, что оно будет отменено, потому что это глупость в масштабах страны. Чтобы оценить ситуацию, в России для этого есть Верховный, Конституционный суд», — цитирует парламентария НСН.

Слуга народа добавил, что для того, чтобы «обеспечить коммунальные платежи в полном объёме, необходимо обеспечить людям рост доходов».

«Как только реальные доходы граждан вырастут, вопросы с коммуналкой будут решены. Другого варианта не существует», — уверен Катасонов.

Ранее списать со всех жителей РФ невозвратные долги за коммунальные услуги призвал член комитета Госдумы по охране здоровья и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный . По его словам, это избавит россиян от «огромных судебных процессов».

Как писал News.ru, списание задолженности на 9 млрд рублей жителям Чеченской Республики вызвало общественный резонанс в стране. Депутаты, политологи и обычные россияне принялись бурно обсуждать: почему это населению одного региона можно не оплачивать коммунальные услуги, а другим — нельзя?