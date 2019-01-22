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Население Германии поддержало «Северный поток — 2» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 50 1 час назад
Фото: РИА Новости
Подавляющее большинство жителей Германии считает строительство газопровода «Северный поток — 2» правильным решением, свидетельствует опрос, проведенный социологическим институтом Forsa.
«Северный поток — 2» поддержали 73% жителей Германии, 67% назвали проект безопасным, передает RT со ссылкой на Neue Presse.
Лишь 16% респондентов высказались против строительства.
Напомним, немецкая газета Die Welt написала, что Берлин игнорирует опасения европейских партнеров и все больше изолируется от них.
Москва подчеркивала, что ценит поддержку, которую Германия оказывает проекту.
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