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Посол Белоруссии дал прогноз по спору с Россией в нефтегазовой сфере 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 14 минут назад
Фото: ТАСС
Белорусские власти убеждены, что Москве и Минску удастся урегулировать разногласия в нефтегазовой сфере, заявил посол республики в России Владимир Семашко.
Семашко в комментарии ТАСС сказал, что в конце года у России и Белоруссии «периодически возникают нефтегазовые вопросы, на фоне чего и возникает обострение». Он назвал этой плохой практикой.
«Но история показывает, что мы всегда находили возможности их урегулирования. Президент [Белоруссии Александр Лукашенко] во время последнего визита в Россию сказал, что мы серьезно продвинулись вперед в переговорном процессе, взаимопонимание углубилось, и в следующий раз мы решим эти проблемы. У президента есть абсолютная убежденность в этом», — подчеркнул он.
Комментируя сообщения об ухудшении отношений Москвы и Минска в последние месяцы, посол Белоруссии сказал, что «отдельные российские СМИ гипертрофировали известные расхождения в подходах двух стран».
Напомним, Россия и Белоруссия ведут переговоры по вопросу о работе белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра, предусматривающего постепенное, в период с 2019 по 2024 годы, обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Минск оценивал свои потери в 11 млрд долларов за шесть лет и заявлял о желании получить компенсацию.
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Комментарии1
Экономика , Владимир Семашко , Александр Лукашенко , ИТАР-ТАСС
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