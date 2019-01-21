Штаты на урановой игле: как «Росатом» разрушил атомную промышленность США

Миллиардер Билл Гейтс призвал Белый дом сосредоточиться на развитии атомной энергетики — лучшем средстве от глобального потепления. Основатель Microsoft уверен, что США могут стать лидером в этой сфере, благодаря "ученым, предпринимателям и инвестиционному капиталу". Почему он ошибается и как американцы при помощи "Росатома" убили свою атомную промышленность — в материале РИА Новости

Погнались за дешевизной

Накануне Нового года миллиардер-филантроп Билл Гейтс опубликовал у себя на сайте письмо о волнующих его проблемах. Одна из них — глобальное потепление. По его мнению, справиться с этим вызовом способна атомная энергетика.

"Ядерная технология идеально подходит для борьбы с изменением климата, потому что это единственный масштабируемый источник энергии, который доступен 24 часа в сутки и при этом не производит парниковые газы, — объясняет основатель Microsoft. — Проблемы с современными реакторами, в том числе опасность аварий, вполне решаются с помощью инноваций".

Миллиардер полагает, что именно США добьются выдающихся достижений на этом направлении "благодаря своим ученым, предпринимателям и инвестиционному капиталу мирового уровня". Гейтс заблуждается: за последние двадцать лет американская атомная промышленность деградировала до предела. И главную роль в этом сыграл "Росатом".

Все началось еще в конце 1980-х. СССР по праву считался мировым лидером в технологиях обогащения урана на центрифугах. В США использовали для производства атомного топлива малоэффективную и дорогую газодиффузную технологию. Достаточно сказать, что она требует в 50 раз больше электроэнергии, чем обогащение на центрифугах.

Поэтому сразу после окончания холодной войны американцы стали закупать российский обогащенный уран для атомных электростанций — выходило примерно в 12 раз дешевле. Поставки советским “Техснабэкспортом” начались в 1987 году, причем закупки постоянно наращивались.

Излишки советского низкообогащенного урана быстро закончились, зато благодаря сокращению арсенала атомного оружия у России образовались 500 тонн свободного оружейного (высокообогащенного) урана, извлеченного из демонтированных ядерных боеприпасов. У специалистов двух стран возникла идея "разбавить" его, превратив в топливо для американских АЭС.

В 1994 году подписали контракт, по которому Россия предоставляла США услуги по превращению 500 тонн оружейного урана в топливо для электростанций (соответствующая технология была разработана специалистами Уральского электрохимического комбината). Американская USEC взялась реализовать атомное топливо на внутреннем рынке, перечислив "Техснабэкспорту" выручку.

В мае 1995 года из морского порта Санкт-Петербурга за океан отправились первые 24 тонны энергетического урана в рамках сделки ВОУ-НОУ ("высокообогащенный уран — низкообогащенный уран"), которую также называли "Мегатонны в мегаватты".

Победитель забирает все

В ноябре 2013-го по тому же маршруту ушли последние 60 тонн топливного урана из оружейных запасов. Но к тому времени "Техснабэкспорт" (вошедший в структуру "Росатома") и USEC уже заключили новый долгосрочный контракт на обогащение урана для американских АЭС.

Поставки природного урана из США в Россию по-прежнему запрещены, поэтому сами американцы придумали обходную схему. "Росатом" при активном содействии Вашингтона приобрел канадскую компанию Uranium One, которая занялась вывозом атомного сырья, благо экспорт природного урана из США в Канаду разрешен.

Подчеркнем: эта компания — отнюдь не "прокладка". Uranium One принадлежит несколько урановых рудников в США, а также Австралии, Канаде, Казахстане, ЮАР, Танзании. Таким образом, "Росатом" не только получил возможность выполнить условия контракта с американцами, но и приобрел мощную сырьевую базу для собственных нужд.

Для российской атомной промышленности поставки энергетического урана в США в рамках соглашения ВОУ-НОУ стали спасательным кругом во времена экономического хаоса 1990-х. В результате Россия сохранила и приумножила мощности по обогащению урана, укрепила кадровый потенциал отрасли, профинансировала новые разработки в области мирного и военного атома.

А вот для США результаты двадцатилетнего сотрудничества с Россией в атомной сфере не столь однозначны. С одной стороны, американские энергетические компании сэкономили миллиарды долларов, закупая российский энергетический уран. С другой, поскольку львиную долю потребностей американских АЭС в услугах по обогащению урана обеспечивал "Техснабэкспорт", американцы практически полностью растеряли компетенции в этой области.

Свидетельство тому — провал попытки компании Centrus (бывшая USEC) построить первую американскую фабрику для обогащения урана с использованием центрифуг. В феврале 2016-го официально объявили о прекращении всех работ по этому проекту.

Сейчас основной объем американского урана по-прежнему обогащается по газодиффузионной технологии в Пайктоне (штат Огайо). По оценкам World nuclear association, США занимают пятое место в мире по обогатительным мощностям, вдвое уступая Франции и Китаю и втрое — консорциуму Urenco. Россия сохраняет безусловное мировое лидерство, почти вдвое опережая Urenco и в шесть раз — США.

Мало того, американцы полностью зависят от импорта природного урана: по данным Энергетического информационного агентства США, собственные месторождения удовлетворяют только 11% сегодняшних потребностей атомной отрасли в сырье. Так что мечты Билла Гейтса о глобальном лидерстве в ядерной энергетике так и останутся мечтами.