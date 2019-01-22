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Банк России резко сократил покупку валюты для Минфина 

Вести Экономика + ещё 5 17 минут назад
Фото: Reuters
Банк России в пятницу, 18 января, купил валюту на Мосбирже для Минфина с расчетами 21 января в понедельник на 7 млрд руб., сообщается на сайте регулятора.
Резкое снижение сумма покупки было связано с тем, что в США в понедельник рынки были закрыты в связи с днем Мартина Лютера Кинга.
Ранее Минфин объявил, что с 15 января по 6 февраля направит на покупку валюты 265,8 млрд руб. сверхдоходов, ежедневный объем покупки составит 15,6 млрд руб.
Банк России возобновил 15 января 2019 г. покупку валюты на Мосбирже в рамках бюджетного правила — впервые с августа 2018 г. : регулятор купил для Минфина валюту на 15,6 млрд руб. с расчетами "завтра", сообщали "Вести. Экономика".
16 января и 17 января Банк России покупал валюту для Минфина по 15,6 млрд руб.
Решение о совершении отложенных покупок валюты (примерно $30 млрд) примут после возобновления покупок на бирже. Но уже известно, что отложенные покупки валюты пройдут постепенно в течение нескольких лет, как минимум до 2021 г., заявила ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
По бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные нефтегазовые доходы, когда рыночная цена нефти превышает цену отсечения в бюджете. В текущем году цена отсечения составляет $40 за баррель. Каждый год цену отсечения в бюджете увеличивают на 2%.
Цена отсечения выбрана на основе оценки себестоимости сланцевой нефти — она все равно выше $40 за баррель.
"По факту это автоматический регулятор, долго цена ниже $40 не продержится", — пояснял глава Минфина РФ Антон Силуанов.
В 2019 г. дополнительными признают доходы, полученные от цены нефти Urals свыше $41,6 за баррель, в бюджет-2019 такие доходы запланированы в размере 3,369 трлн руб., в 2020 г. — 2,777 трлн руб. ($42,4 за баррель), на 2021 г. — 2,632 трлн руб. ($43,3 за баррель).
Фонд национального благосостояния за 2018 г. — с 1 января по 31 декабря 2018 г. — вырос в рублевом выражении и снизился в пересчете на доллары США согласно информации Минфина РФ.
На 1 января 2018 г. размер ФНБ составлял $65,15 млрд, или 3,8 трлн руб. (3,8% ВВП).
По состоянию на 1 января 2019 г. объем ФНБ составил 4,036 трлн руб., что эквивалентно $58,097 млрд ФНБ в конце 2019 г. удвоится и достигнет 8 трлн руб., прогнозирует Минфин РФ.
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Экономика , Антон Силуанов , Эльвира Набиуллина , Мартин Лютер , Московская биржа , Минфин , Центральный банк России , Фонд национального благосостояния
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